Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Εγώ θα επιμείνω, σε αυτό το τραπεζάκι θα βάλω τον Μάιο το ευρωπαϊκό»

Το νέο «χτύπημα» του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο instagram
Σλουκας και Γιαννακόπουλος
O Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Κώστα Σλούκα και το τρόπαιο της Euroleague / (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στην GBL από τον Άρη και βρίσκεται πλέον σε… κρίση, αλλά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδειξε να μη χάνει την… πίστη του ότι στο τέλος της σεζόν, η ομάδα θα φθάσει στην κατάκτηση του τροπαίου στη Euroleague.

Αφού πρώτα τα “έψαλλε” σε παίκτες και προπονητές για την ήττα από τον Άρη στην GBL, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε νέα ανάρτηση στο instagram και τόνισε ουσιαστικά ότι ο ίδιος θα κάνει τα πάντα για να φθάσει ο Παναθηναϊκός στην κατάκτηση της Euroleague τη φετινή σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο διοικητικός ηγέτης των “πρασίνων” έγραψε τα εξής: «Εδώ μες στη βροχή. Εγώ θα επιμείνω και θα το πω. Δεν πα να κοιμάστε όλοι εσείς. Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι (σ.σ. στο σπίτι του) θα βάλω εγώ τον Μάιο το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ότι θέλετε».

