Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Νίκολα Γιόκιτς: «Έλα εδώ αγόρι μου»

Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε έναν άγριο καυγά στο παιχνίδι των Ντένβερ Νάγκετς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με την ένταση του Σέρβου σέντερ να ενθουσιάζει τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Η φάση με τον καυγά και την… έκφραση του Νίκολα Γιόκιτς έγινε viral στα social media και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος την ανέβασε στο προσωπικό του instagram, κάνοντας ένα.. πρόσκληση στον σούπερ σταρ του NBA.

“Έλα εδώ αγόρι μου… εδώ είναι τα κεντρικά”, έγραψε ο “ισχυρός άνδρας” της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν την επιθυμία του να πάρει κάποια στιγμή στην ομάδα του τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Γιόκιτς ετοιμάζεται πάντως να διεκδικήσει φέτος ένα ακόμη βραβείο MVP στο NBA.