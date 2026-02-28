Αθλητικά

Χαμός στο Θάντερ – Νάγκετς: Ο Γιόκιτς τα έβαλε με τη μισή Οκλαχόμα μετά από ύπουλο χτύπημα του Ντορτ

Σε έξαλλη κατάσταση ο Σέρβος μετά από την κίνηση του Καναδού
Ο Γιόκιτς
Ο Γιόκιτς σε έξαλλη κατάσταση στο παιχνίδι Θάντερ - Νάγκετς

Το παιχνίδι των Θάντερ με τους Νάγκετς σημαδεύτηκε από τη μεγάλη ένταση που σημειώθηκε ανάμεσα στον Νίκολα Γιόκιτς και τον Λου Ντορτ. Ο Σέρβος τρελάθηκε μετά από ύπουλο χτύπημα του Καναδού και ξέφυγε.

Ο Ντορτ προσπάθησε να σταματήσει τον Γιόκιτς, ενώ οι Νάγκετς ξεκινούσαν μία επίθεση, και ο Σέρβος βρέθηκε στο έδαφος. Μόλις σηκώθηκε κατευθύνθηκε πάνω στον Καναδό κολλώντας το κεφάλι του σε αυτόν. Οι παίκτες των Θάντερ προσπάθησαν να τον απομακρύνουν και ο Γιόκιτς έγινε ακόμα πιο έξαλλος.

Τα έβαλε με τον Γουίλιαμς και άλλους παίκτες των Θάντερ μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα σε μία εικόνα στην οποία δεν έχει συνηθίσει τους φανς του NBA.

Για την ιστορία οι Θάντερ κέρδισαν στην παράταση τους Νάγκετς 127-121 σε ένα παιχνίδι που είχε μεγάλη ένταση και δυνατές μονομαχίες και τον Σέρβο ψηλό να σημειώνει ακόμα ένα triple double (23 πόντοι, 17 ριμπάουντ και 14 ασίστ).

