Dubai BC – Παναθηναϊκός ανάλυση: Η τριάδα «φωτιά», η προβληματική περίοδος και η αντεπίθεση που συνεχίζεται

Μια ακόμα νίκη, ένας ακόμα “τελικός” που… βάφτηκε πράσινος! Με τον Τσεντί Όσμαν να “κουβαλάει” για μεγάλη χρονική διάρκεια την ομάδα του Εργκίν Αταμάν και τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χείζ-Ντέιβις να αναλαμβάνουν στο φινάλε, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 107-104 της Dubai BC στο Σαράγεβο, κλείδωσε τη 10άδα στη βαθμολογία της Euroleague και θα προσπαθήσει να φτάσει ψηλότερα.

Με τη νίκη αυτή, ο Παναθηναϊκός μπήκε “ζεστά” και πάλι στο κόλπο της εξάδας, που δίνει την απευθείας πρόκριση στα playoffs της Euroleague. Οι “πράσινοι” πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους και με ρεκόρ 19-14 άφησαν πίσω τους κάθε σενάριο ισοβαθμίας με την ομάδα των ΗΑΕ, που υποχώρησε στο 17-16 και είχε ηττηθεί από το «τριφύλλι» στο “T-Center Athens”.

Οι “τρεις σωματοφύλακες”

Η επίθεση απάντησε σε κάθε αμυντική… ανορθογραφία του Παναθηναϊκού στο Σαράγεβο, με τον Τσεντί Όσμαν της δεύτερης περιόδου και τον Κέντρικ Ναν του 4ου δεκαλέπτου να βγάζουν… φωτιές και να χαρίζουν στους “πράσινους” ένα πολύτιμο “διπλό” (104-107). Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Κέντρικ Ναν κατάφερε και έκλεψε την παράσταση. Ο Αμερικανός ήταν παροπλισμένος για δυο δεκάλεπτα, αφού στα μέσα της πρώτης περιόδου συμπλήρωσε τρία φάουλ, έχοντας μόλις 3 πόντους. Όταν όμως ο Αταμάν τον επανέφερε στο παρκέ, ο Αμερικανός ήταν η γνωστή… φονική μηχανή!

Ο Κέντρικ Ναν τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, πετυχαίνοντας τους 11 εξ αυτών στην τέταρτη περίοδο, με τρία δίποντα, ένα τρίποντο και δύο εύστοχες βολές. Μάλιστα, έβαλε “σφραγίδα’ στο ματς, με ένα συγκλονιστικό κάρφωμα, σε άμυνα του Άντερσον.

Τη… σκυτάλη πήρε ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος στα 36΄΄ για τη λήξη εκτέλεσε σε τρίποντο και έβαλε… ταφόπλακα στα όποια όνειρα των γηπεδούχων. Ο Αμερικανός φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, βάζοντας τους 13 από αυτούς στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τρία τρίποντα, ένα δίποντο και 2/2 βολές. Το τελευταίο του τρίποντο στο ματς -λίγο πριν τη λήξη του- ήταν μια… μαχαιριά στην προσπάθεια της Dubai BC.

Να αναφέρουμε ότι οι δυο Αμερικανοί των “πρασίνων” έβαλαν μαζί 24 πόντους στα τελευταία 6’15” του αγώνα!

POV: what played in @NIGEL_HAYES head during that shot pic.twitter.com/vkpWVHPGYZ — EuroLeague (@EuroLeague) March 24, 2026

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τσεντί Όσμαν με 23 πόντους. Ο Τούρκος ήταν αυτός που “τράβηξε” το “τριφύλλι” ειδικά τη δεύτερη περίοδο, όταν η ομάδα παρουσίασε σημαντικά αμυντικά προβλήματα και ήταν άστοχη. Πριν “ξυπνήσει”.

Η Dubai BC έκλεισε το ματς με 13/22 τρίποντα (59.1%) και ο Παναθηναϊκός με 14/23 (60.9%) σε μια επιθετική παράσταση στο Σαράγεβο.

Το διάστημα που προβλημάτισε – “Πληγώθηκε” από Μούσα και Μπέικον

Μπορεί η επίθεση του Παναθηναϊκού να δούλεψε στα… κόκκινα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά το πρώτο μέρος θα πρέπει να προβληματίσει τον Εργκίν Αταμάν, με την άμυνα της ομάδας να βγάζει προβλήματα.

Η Dubai BC έβγαλε σε ένα ακόμα ματς τις επιθετικές της αρετές, με τον Μούσα να κάνει μεγάλη ζημιά στους “πράσινους”, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο (ολοκλήρωσε τον αγώνα με 31 πόντους, έχοντας 4/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ασίστ και 3 λάθη).

Musa cooking early – 13 pts in Q1 with 3 triples. pic.twitter.com/rzQxOsdcku — Dubai Basketball (@dubaibasket) March 24, 2026

Οι Μπέικον και Καμπεγκέλε ήταν άξιοι συμπαραστάτες του Βόσνιου, με τον πρώτο να βάζει 23 πόντους κόντρα στην παλιά του ομάδα (5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/8 βολές) και τον δεύτερο να προσθέτει 16 πόντους (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βελτίωσε το ρεκόρ της σε 19-14. Την επόμενη (34η) αγωνιστική -της τελευταίας “διαβολοβδομάδας” της Euroleague- ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Μονακό (27.03.2026, 21:15) στο Telekom Center Athens, σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό ματς για την κατάταξή του.

Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει και την πίεση που υπάρχει, ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι μπορεί να κάνει για μια ακόμα χρονιά ένα καλό φινάλε στη regular season της Euroleague. Τουλάχιστον, αυτό το μήνυμα στέλνει.

Σίγουρα, η άμυνά του θα πρέπει να βελτιωθεί, γιατί το… όσα φάμε και όσα βάλουμε ίσως να μην φέρνει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα και να βγάζει πάντα “πρωταγωνιστές”. Το “τριφύλλι” έχει μπροστά του δυο εντός έδρας ματς -με φινάλε στην Αθήνα- και άλλα τρία μακριά από το “T-Center” και εάν κάνει τα… προβλεπόμενα, δεν αποκλείεται να έχει θέση στην πρώτη εξάδα, κάτι που θα τον γλιτώσει από τα play-in.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Round 34: Παναθηναϊκός – Μονακό (27.03.2026, 21:15)

Round 35: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (020.04.2026, 20:00)

Round 36: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (07.04.2026, 21:30)

Round 37: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (09.04.2026, 21:30)

Round 38: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17.04.2026, 21:25)