Dubai BC – Παναθηναϊκός: Διπλό εξάδας ψάχνουν οι πράσινοι στο Σαράγεβο

Ο Παναθηναϊκός δίνει ένα πολύ σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι με την Dubai BC, το οποίο θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία του τριφυλλιού προς τα πλέι οφ της Euroleague.

Η αποψινή αναμέτρηση (20:30, Novasports 4, Live από το NewsIt.gr) για την 33η αγωνιστική της Euroleague είναι ακόμα ένας “τελικός” για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου για να πλασαριστεί όσο πιο ψηλά γίνεται στην κατάταξη ενόψει των πλέι οφ.

Το καλό νέο για τους πράσινους είναι ότι ο αγώνας θα γίνει ουσιαστικά εντός έδρας, αφού λόγω του πολέμου στο Ιράν, η Dubai BC δεν αγωνίζεται πλέoν στη φυσική της έδρα αλλά στη Βοσνία.

Στα αγωνιστικά, εκτός έμειναν οι Καλαϊτζάκης και Τολιόπουλος, ενώ όπως εξήγησε ο Εργκίν Αταμάν, ο Ρισόν Χολμς δεν υπολογίζεται πλέον και είναι εκτός ομάδας.

Αντίθετα, παρών στη δωδεκάδα δηλώνει ο Μάριους Γκριγκόνις.

Από την πλευρά της, η Dubai BC θέλει να πάρει μία σπουδαία νίκη για την είσοδο στα πλέι ιν, έχοντας ρεκόρ 17-15, την ώρα που οι πράσινοι βρίσκονται στο 18-14.

Οι διαιτητές που όρισε η Euroleague να βρεθούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ο Γάλλος Μεχντί Ντιφαλά, ο Λιθουανός Αρτούρας Σούκις και ο Τσέχος Ρόμπερτ Βικλίκι.

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής

Τρίτη 24 Μαρτίου

19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε

20:00 Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Μπάγερν Μονάχου

20:30 Dubai Basketball-Παναθηναϊκός

21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές

21:30 Βαλένθια-Ολυμπιακός

21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ

Τετάρτη 25 Μαρτίου

21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας

Τρίτη 31 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρί