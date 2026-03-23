Dubai BC – Παναθηναϊκός: Με Γκριγκόνις οι «πράσινοι», έμειναν εκτός Καλαϊτζάκης και Τολιόπουλος

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί αύριο (24/03/26, 20:15, Live από το Newsit.gr) στην -προσωρινή- έδρα της Dubai BC για την 33η αγωνιστική της Euroleague, με τον Μάριους Γκριγκόνις να επιστρέφει στην αποστολή του “τριφυλλιού”.

Ο Εργκίν Αταμάν “έκοψε” από την ομάδα για τον αγώνα με την Dubai BC, τον Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ εκτός με τραυματισμό έμειναν και οι Γιώργος Καλαϊτζάκης και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, με τον Μάριους Γκριγκόνις να τίθεται στη διάθεση του Παναθηναϊκού για το ματς στο Σεράγεβο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “πράσινοι” ταξίδεψαν μάλιστα με 12άδα για το παιχνίδι με τη Dubai BC, αφού εκτός ομάδες έχει τεθεί πλέον ο Ρισόν Χολμς, εν αναμονή της απόφαση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το μέλλον του.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Μάριους Γκριγκόνις, Τσεντί Οσμάν, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου και Ματίας Λεσόρ.