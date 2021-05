Απίστευτη είδηση από την Ταϊβάν με ένα 7χρονο παιδάκι να πέφτει σε κώμα, κατά τη διάρκεια μαθήματος τζούντο, όπου ο δάσκαλος φαίνεται ότι… εγκλημάτησε εναντίον του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, το παιδάκι χτυπήθηκε 27 φορές από μεγαλύτερο αντίπαλό του στην προπόνηση και παρότι διαμαρτυρήθηκε αρκετές φορές, ζητώντας να σταματήσει ο αγώνας, ο προπονητής του φώναζε να σηκωθεί και να συνεχίσει.

Ο 7χρονος Wei Wei λιποθύμησε λίγο αργότερα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί αντίκρυσαν ένα τεράστιο αιμάτωμα στο κεφάλι και μεγάλες εγκεφαλικές βλάβες. Το παιδάκι έπεσε μάλιστα σε κώμα, από το οποίο θεωρείται απίθανο να επανέλθει, ενώ ακόμη κι αν αυτό συμβεί, αναμένεται να μείνει “φυτό”.

