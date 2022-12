Ο τερματοφύλακας της Μέλμπουρν Σίτι δέχθηκε καπνογόνο στην περιοχή του, φαίνεται πως το “επέστρεψε” στην εξέδρα και στη συνέχεια ακολούθησε ο… κακός χαμός, με το “ντου” των οπαδών της Μέλμπουρν Βίκτορι

Οι οπαδοί της Βίκτορι εισέβαλαν κατά δεκάδες στον αγωνιστικό χώρο στο 2ο’ του ντέρμπι της Μελβούρνης και χτύπησαν με τα χέρια και μ’ έναν κουβά τον τερματοφύλακα της Σίτι, Τομ Γκλόβερ, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στ’ αποδυτήρια για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες.

Ο Γκλόβερ εμφάνισε ένα κόψιμο στο κεφάλι, ενώ υπήρξε και υποψία πως είχε υποστεί διάσειση. Την ίδια στιγμή, ο διαιτητής του αγώνα, Άλεξ Κινγκ, υπέστη ένα κόψιμο στο φρύδι του, αφού τον βρήκε και αυτόν ο κουβάς, στην προσπάθεια του να προστατέψει τον άτυχο τερματοφύλακα.

The @aleaguemen Melbourne Derby at AAMI Park has been suspended after @MelbourneCity goalkeeper Thomas Glover was left with a bloodied face after a bin was thrown at his head following a pitch invasion. pic.twitter.com/QxwvU8VaJO