Έξαλλος ο Ποστέκογλου με οπαδό της Τότεναμ που πανηγύρισε γκολ της Σίτι – Έδιωξαν από την εξέδρα ανάλογα «περιστατικά»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου είχε εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του, με μερίδα οπαδών της Τότεναμ που προτιμούσε η ομάδα να ηττηθεί εντός έδρας από τη Μάντσεστερ Σίτι, παρά να να σηκώσει η Άρσεναλ το πρωτάθλημα. Κάτι ανάλογο έγινε και κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Λονδίνο.

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Τότεναμ (2-0) και μια αγωνιστική πριν το φινάλε της φετινής Premier league, προσπέρασε την Άρσεναλ και ετοιμάζεται να σηκώσει τον τίτλο. Αρκετοί φίλοι των “σπερς” ζητούσαν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τη συγκεκριμένη εξέλιξη, προκειμένου οι “κανονιέρηδες” να μη πάρουν το πρωτάθλημα, κάτι που είχε βρει ξεκάθαρα αντίθετο τον προπονητή τους, Άγγελο Ποστέκογλου.

“Δε με νοιάζει η Άρσεναλ. Σήμερα μας έλειψαν πράγματα, χάσαμε ευκαιρίες που συνήθως δε χάνουμε. Τις τελευταίες δύο μέρες έχω δει πράγματα άσχημα εντός και εκτός ομάδα και ότι τα θεμέλια είναι πραγματικά εύθραυστα στην Τότεναμ” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ποστέκογλου, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, δείχνοντας απογοητευμένος.

Να αναφέρουμε ότι ο Χάαλαντ ήταν ο παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι που άνοιξε το σκορ, με το τέρμα να πανηγυρίζεται από έναν οπαδό της ομάδας του Λονδίνου. Η κίνηση αυτή εξόργισε τον προπονητή της Τότεναμ, Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος άκουσε την αντίδραση, πήγε προς το μέρος του οπαδού και του είπε με αρκετή ένταση πριν γυρίσει στον πάγκο.

Σε άλλο σημείο του γηπέδου, δυο οπαδοί της Τότεναμ πανηγύρισαν το γκολ του Χάαλαντ κόντρα στην ομάδα τους προκαλώντας την οργή συνοπαδών τους, με έναν εξ αυτών να φωνάζει σεκιούριτι, ο οποίος τους έδιωξε, τελικά, από την εξέδρα!

Two people who celebrated City’s goal wearing (old, blue) Spurs shirts in the home end are eventually ejected after other fans (one in particular) gets involved. pic.twitter.com/LqSIcfHFQx