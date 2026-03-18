Ελεύθεροι οι οκτώ οπαδοί του ΠΑΟΚ για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης (18.03.2026) - Πήραν αναβολή και αφέθηκαν ελεύθεροι
Τα άδεια δημοσιογραφικά στην Τούμπα μετά την ένταση / EUROKINISSI

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι οκτώ συλληφθέντες οπαδοί που κατηγορούνται για προπηλακισμό δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας, πριν από την έναρξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, την περασμένη Κυριακή (15.03.2026).

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης – ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκαν να δικαστούν – ανέβαλε την υπόθεση για την επόμενη εβδομάδα λόγω απουσίας μαρτύρων- αστυνομικών και δημοσιογράφων. Κατόπιν αυτού, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Θυμίζουμε ότι σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για απειλή διάπραξης εγκλημάτων και παράνομη βία, από κοινού, τελεσθείσες εντός αθλητικού χώρου.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα έξι άτομα που ταυτοποιήθηκαν από τις Αρχές και αντιμετωπίζουν τις ίδιες πράξεις.

