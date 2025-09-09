Ελλάδα – Δανία: Οι χειρότερες επιδόσεις επί ημέρων Γιοβάνοβιτς στην «γαλανόλευκη»

Η Εθνική ποδοσφαίρου γνώρισε την βαριά ήττα με 3-0 σκορ από την Δανία για την δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ, με την «γαλανόλυεκη» πέρα από την ήττα να καταρρίπτει και τρία αρνητικά ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τόσο στο επιθετικό, όσο και στο αμυντικό κομμάτι, με αποτέλεσμα η «γαλανόλευκη» να μην μπορεί να μπει ποτέ στο παιχνίδι και να χάνει απέναντι στην ομάδα με την οποία θα διεκδικήσει την πρώτη θέση στον 3ο όμιλο της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Γιοβάνοβιτς τόνισε πως οι παίκτες του τα έκαναν όλα λάθος, με τον ίδιο να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ήττας.

Η χειρότερη αμυντική επίδοση της εποχής Γιοβάνοβιτς

Ποτέ ξανά η Εθνική, με τον Σέρβο τεχνικό στον πάγκο, δεν είχε δεχθεί τόσες φάσεις. Οι 14 τελικές που καταγράφηκαν από τη Δανία, εκ των οποίων οι 8 κατέληξαν στην εστία, αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,14% – το υψηλότερο στην εποχή Γιοβάνοβιτς. Αυτό αποτυπώνει και το τελικό σκορ και το 3-0 με το οποίοι οι Δανοί πέρασαν από το «Γ. Καραϊσκάκης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόβλημα στο δημιουργικό κομμάτι

Η Εθνική στο παιχνίδι παρουσίασε τεράστια δυσκολία και στη κατοχή της μπάλας. Συνολικά, καταγράφηκαν 114 απώλειες κατοχής, αριθμός που μεταφράζεται σε 1,2 χαμένες μπάλες ανά λεπτό αγώνα, αριθμός-ρεκόρ για την ομάδα με τον Γιοβάνοβιτς στο τιμόνι. Οι 50 από αυτές σημειώθηκαν στο μεσαίο τρίτο του γηπέδου, όπου εντοπίστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα κυκλοφορίας, με τους Δανούς να το εκμεταλλεύονται και να «χτυπούν» συνεχώς με γρήγορες αντεπιθέσεις μετά από κλέψιμο.

Το ποσοστό επιτυχημένων μεταβιβάσεων της Εθνικής έπεσε μάλιστα στο 82,99%, το δεύτερο χειρότερο της «εποχής Γιοβάνοβιτς», μετά το ματς με την Αγγλία στο Λονδίνο, όπου όμως η Εθνική είχε παραδώσει εσκεμμένα την κατοχή, κερδίζοντας τότε με 2-1.

Λιγοστές ευκαιρίες

Η αδυναμία οργάνωσης και μεταφοράς της μπάλας στην επίθεση αποτυπώθηκε και στα xG, ή αλλιώς τα προσδοκόμενα γκολ που θα έπρεπε να βάλει η Εθνική με βάσει τις τελικές που έκανε στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα ολοκλήρωσε τον αγώνα με μόλις τέσσερις τελικές, εκ των οποίων μόνο μία προς την εστία, με συνολικό xG στο 0,29! Αυτό πρόκειται για το χαμηλότερο σε επίσημο αγώνα υπό τον Σέρβο τεχνικό, πλην του ματς με τη Γαλλία (0,24xG).