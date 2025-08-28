Αθλητικά

Ελλάδα – Ιταλία live η πρεμιέρα της γαλανόλευκης στο Eurobasket 2025

Πρώτο παιχνίδι για την Εθνική Ελλάδας του Βασίλη Σπανούλη και του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Eurobasket
Τρίτος όμιλος
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Eθνική μπάσκετ της Ελλάδας κάνει πρεμιέρα στο Eurobasket, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία στην πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου στη Λεμεσό, με στόχο τη νίκη που θα την φέρει από την αρχή στην κορυφή.

21:31 | 28.08.2025
Ξεκινάμε!
21:26 | 28.08.2025
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
21:24 | 28.08.2025
Οι πεντάδες των δύο ομάδων

Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννης και Μήτογλου οι πέντε πρώτοι της Ελλάδας. Παγιόλα, Σπανιόλο, Φοντέκιο, Μέλι και Ντιουφ στο αρχικό σχήμα της Ιταλίας.

21:23 | 28.08.2025
Κατάμεστο το γήπεδο!

Οι Έλληνες και οι Κύπριοι οπαδοί έχουν γεμίσει κάθε γωνιά του γηπέδου

21:22 | 28.08.2025
Πάμε Ελλάδα!
21:21 | 28.08.2025
Πανέτοιμος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
21:20 | 28.08.2025
Η δωδεκάδα της Ιταλίας

Γκαλινάρι, Μέλι, Φοντέκιο, Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο, Πρόσιντα, Νιανγκ, Σπίσου, Ντιουφ, Ακέλε και Παγιόλα οι 12 του Ποτσέκο.

21:20 | 28.08.2025
Η δωδεκάδα της Ελλάδας

Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος, Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου,  Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Μήτογλου οι 12 του Σπανούλη.

21:19 | 28.08.2025

Στο παρκέ για το ζέσταμά τους οι 12 παίκτες της Εθνικής, υπό τους ήχους του Final Countdown

21:19 | 28.08.2025
Ο Μαμουκελασβίλι στο Γεωργία - Ισπανία
Γεωργία – Ισπανία 83-69: Πρώτη βόμβα στο Eurobasket 2025 δια χειρός Μαμουκελασβίλι
Τραγικό πρόσωπο παρουσίασαν οι Ισπανοί, με τους Γεωργιανούς να στήνουν πάρτι κάτω από τα καλάθια
21:18 | 28.08.2025
REUTERS
Βοσνία – Κύπρος 91-64: Εύκολο έργο για τους Βόσνιους στην πρεμιέρα τους στο Eurobasket 2025
Μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, με τους Βόσνιους να κάνουν περίπατο στη Λεμεσό
21:18 | 28.08.2025
Στις αναμετρήσεις του ομίλου που προηγήθηκαν, η Γεωργία σόκαρε την Ισπανία, ενώ η Βοσνία έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Κύπρο
21:17 | 28.08.2025
Η γαλανόλευκη θέλει να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στη Λέμεσο

Στόχος της είναι να βάλει γερές βάσεις για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου, η οποία θα της "φτιάξει" το μονοπάτι μέχρι τη ζώνη των μεταλλίων

21:16 | 28.08.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025 κόντρα στην Ιταλία

