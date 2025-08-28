Ελλάδα – Ιταλία live η πρεμιέρα της γαλανόλευκης στο Eurobasket 2025

H Eθνική μπάσκετ της Ελλάδας κάνει πρεμιέρα στο Eurobasket, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία στην πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου στη Λεμεσό, με στόχο τη νίκη που θα την φέρει από την αρχή στην κορυφή.
Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννης και Μήτογλου οι πέντε πρώτοι της Ελλάδας. Παγιόλα, Σπανιόλο, Φοντέκιο, Μέλι και Ντιουφ στο αρχικό σχήμα της Ιταλίας.
Οι Έλληνες και οι Κύπριοι οπαδοί έχουν γεμίσει κάθε γωνιά του γηπέδου
Γκαλινάρι, Μέλι, Φοντέκιο, Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο, Πρόσιντα, Νιανγκ, Σπίσου, Ντιουφ, Ακέλε και Παγιόλα οι 12 του Ποτσέκο.
Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος, Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Μήτογλου οι 12 του Σπανούλη.
Στο παρκέ για το ζέσταμά τους οι 12 παίκτες της Εθνικής, υπό τους ήχους του Final Countdown
Στόχος της είναι να βάλει γερές βάσεις για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου, η οποία θα της "φτιάξει" το μονοπάτι μέχρι τη ζώνη των μεταλλίων
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025 κόντρα στην Ιταλία
