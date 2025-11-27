Ελλάδα – Ρουμανία 91-64 τελικό: Άνετη πρεμιέρα για τη γαλανόλευκη στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Ρουμανία στο “Αλεξάνδρειο” για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.
Άνετη πρεμιέρα για τη γαλανόλευκη στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ
91-61
91-59
91-57 με τρίποντο του Περσίδη
88-57
88-54 με τρίποντο του Μωραΐτη
85-54
83-52 με κάρφωμα του Περσίδη
81-52
81-50
81-48 με τρίποντο των Ρουμάνων
81-45 από τον Καλαϊτζάκη
79-45 από τον Μωραΐτη στον αιφνιδιασμό
77-45 με καλάθι και φάουλ του Περσίδη!
74-45 με τρίποντο του Περσίδη
71-44 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη
68-42 με 2/2 βολές του Καλαϊτζάκη
66-42 μειώνουν ακόμα περισσότεροι οι Ρουμάνοι
66-39 μειώνουν οι Ρουμάνοι
66-37 η διαφορά είναι τεράστια για τη γαλανόλευκη
66-36 από τον Περσίδη
64-36 με τρίποντο του Μήτρου Λονγκ
61-36 από τον Σαμοντούροφ
59-36 από τον Ράσελ
59-34 με νέα τρίποντη βόμβα του Λαρεντζάκη
56-32 με τρίποντο του Λαρεντζάκη
53-32 με τρίποντο του Σαμοντούροφ
50-32 απαντούν με τρίποντο οι Ρουμάνοι
50-29 με τρίποντο του Φλιώνη
47-29 από τον Λαρεντζάκη
45-29 μειώνουν με τρίποντο οι Ρουμάνοι
45-26 από τον Περσίδη
43-26
43-25 από τον Σαμοντούροφ
41-25
41-23 από τον Σαμοντούροφ
39-23 με 1/2 βολές του Ράσελ
39-22 από τον Καραγιαννίδη
37-22 από τον Σαμοντούροφ
35-22 από τον Κατέ
35-20 με τρίποντο του Λαρεντζάκη
32-20 με καλάθι και φάουλ του Μήτρου Λονγκ
29-20 μειώνουν οι Ρουμάνοι
29-18 ρίχνουν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα οι Ρουμάνοι
29-15 απαντάει με καλάθι και φάουλ η Ρουμανία
29-12 με τρίποντο του Τολιόπουλου
26-12 από τον Τσαλμπούρη
24-12 από τον Μωραίτη
22-12 με 1/2 βολές του Καλαϊτζάκη
21-12 για τους Ρουμάνους που ρίχνουν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα με σερί 6-0
21-9 μειώνουν με τρίποντο οι Ρουμάνοι
Ο Τολιόπουλος μπήκε στο παρκέ, κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ στην πρώτη φάση και έγραψε το 21-6 με 2/2 βολές
19-6 από τον Μήτρου Λονγκ
17-6 από τον Ράσελ
17-4 από τον Σαμουντούροφ
15-4 με τρίποντο του Σαμοντούροφ
12-4 από τον Μήτρου Λονγκ
10-4 με τρίποντο του Λαρεντζάκη
7-4 με 3/3 βολές από τον Μήτρου Λονγκ
4-4 από τον Λαρεντζάκη και πάλι
2-4 από τον Κατέ
2-2 ισοφαρίζει ο Λαρεντζάκης
0-2 πρώτο καλάθι για τη Ρουμανία
Η ελληνική ομάδα μετρά 30 νίκες και 23 ήττες
Τοχατάν, Ράσελ, Ντικολέσκου, Γκιόργκι, Κούτι, Νικολέσκου, Γκράσου, Πόπα, Κάτε, Ολάχ, Ούτα και Ματσιούκα οι 12 του Μιχάι Βλαντ Σίλβασαν
Λαρεντζάκης, Π. Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Σαμοντούροβ, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Φλιώνης, Καραγιαννίδης, Ε. Μήτρου-Λονγκ και Περσίδης
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027