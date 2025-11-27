Αθλητικά

Ελλάδα – Ρουμανία 91-64 τελικό: Άνετη πρεμιέρα για τη γαλανόλευκη στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Η γαλανόλευκη ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Προκριματικά Μουντομπάσκετ
1η αγωνιστική
91 - 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Ρουμανία στο “Αλεξάνδρειο” για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

20:08 | 27.11.2025

Άνετη πρεμιέρα για τη γαλανόλευκη στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

20:06 | 27.11.2025
Τέλος αγώνα: Ελλάδα - Ρουμανία 91-64
20:03 | 27.11.2025

91-61

20:03 | 27.11.2025

91-59

20:03 | 27.11.2025

91-57 με τρίποντο του Περσίδη

20:01 | 27.11.2025

88-57

20:00 | 27.11.2025

88-54 με τρίποντο του Μωραΐτη

19:59 | 27.11.2025

85-54

19:59 | 27.11.2025

83-52 με κάρφωμα του Περσίδη

19:58 | 27.11.2025

81-52

19:58 | 27.11.2025

81-50

19:58 | 27.11.2025

81-48 με τρίποντο των Ρουμάνων

19:55 | 27.11.2025

81-45 από τον Καλαϊτζάκη

19:54 | 27.11.2025

79-45 από τον Μωραΐτη στον αιφνιδιασμό

19:53 | 27.11.2025

77-45 με καλάθι και φάουλ του Περσίδη!

19:50 | 27.11.2025

74-45 με τρίποντο του Περσίδη

19:49 | 27.11.2025

71-44 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη

19:47 | 27.11.2025
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ελλάδα - Ρουμανία 68-44
19:46 | 27.11.2025

68-42 με 2/2 βολές του Καλαϊτζάκη

19:45 | 27.11.2025

66-42 μειώνουν ακόμα περισσότεροι οι Ρουμάνοι

19:44 | 27.11.2025

66-39 μειώνουν οι Ρουμάνοι

19:42 | 27.11.2025

66-37 η διαφορά είναι τεράστια για τη γαλανόλευκη

19:40 | 27.11.2025

66-36 από τον Περσίδη

19:38 | 27.11.2025

64-36 με τρίποντο του Μήτρου Λονγκ

19:38 | 27.11.2025

61-36 από τον Σαμοντούροφ

19:38 | 27.11.2025

59-36 από τον Ράσελ

19:33 | 27.11.2025

59-34 με νέα τρίποντη βόμβα του Λαρεντζάκη

19:33 | 27.11.2025

56-32 με τρίποντο του Λαρεντζάκη

19:31 | 27.11.2025

53-32 με τρίποντο του Σαμοντούροφ

19:31 | 27.11.2025

50-32 απαντούν με τρίποντο οι Ρουμάνοι

19:30 | 27.11.2025

50-29 με τρίποντο του Φλιώνη

19:30 | 27.11.2025

47-29 από τον Λαρεντζάκη

19:30 | 27.11.2025
Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος
19:18 | 27.11.2025

19:18 | 27.11.2025
Η buzzer beater βόμβα του Τολιόπουλου

19:15 | 27.11.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ελλάδα - Ρουμανία 45-29
19:14 | 27.11.2025

45-29 μειώνουν με τρίποντο οι Ρουμάνοι

19:14 | 27.11.2025

45-26 από τον Περσίδη

19:13 | 27.11.2025

43-26

19:12 | 27.11.2025

43-25 από τον Σαμοντούροφ

19:11 | 27.11.2025

41-25

19:11 | 27.11.2025

41-23 από τον Σαμοντούροφ

19:09 | 27.11.2025

39-23 με 1/2 βολές του Ράσελ

19:08 | 27.11.2025

39-22 από τον Καραγιαννίδη

19:07 | 27.11.2025

37-22 από τον Σαμοντούροφ

19:05 | 27.11.2025

35-22 από τον Κατέ

19:03 | 27.11.2025

35-20 με τρίποντο του Λαρεντζάκη

19:02 | 27.11.2025

32-20 με καλάθι και φάουλ του Μήτρου Λονγκ

18:57 | 27.11.2025

29-20 μειώνουν οι Ρουμάνοι

18:55 | 27.11.2025

29-18 ρίχνουν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα οι Ρουμάνοι

18:54 | 27.11.2025

29-15 απαντάει με καλάθι και φάουλ η Ρουμανία

18:54 | 27.11.2025

29-12 με τρίποντο του Τολιόπουλου

18:52 | 27.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
18:52 | 27.11.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ελλάδα - Ρουμανία 26-12
18:48 | 27.11.2025

26-12 από τον Τσαλμπούρη

18:48 | 27.11.2025

24-12 από τον Μωραίτη

18:45 | 27.11.2025

22-12 με 1/2 βολές του Καλαϊτζάκη

18:44 | 27.11.2025

21-12 για τους Ρουμάνους που ρίχνουν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα με σερί 6-0

18:43 | 27.11.2025

21-9 μειώνουν με τρίποντο οι Ρουμάνοι

18:41 | 27.11.2025

Ο Τολιόπουλος μπήκε στο παρκέ, κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ στην πρώτη φάση και έγραψε το 21-6 με 2/2 βολές

18:40 | 27.11.2025

19-6 από τον Μήτρου Λονγκ

18:40 | 27.11.2025

17-6 από τον Ράσελ

18:37 | 27.11.2025

17-4 από τον Σαμουντούροφ

18:37 | 27.11.2025
Τάιμ άουτ για τη Ρουμανία! "Καυτό" ξεκίνημα για τη γαλανόλευκη
18:36 | 27.11.2025

15-4 με τρίποντο του Σαμοντούροφ

18:34 | 27.11.2025

12-4 από τον Μήτρου Λονγκ

18:34 | 27.11.2025

10-4 με τρίποντο του Λαρεντζάκη

18:32 | 27.11.2025

7-4 με 3/3 βολές από τον Μήτρου Λονγκ

18:32 | 27.11.2025
Κατάμεστο το Αλεξάνδρειο για τη γαλανόλευκη
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2027 / ΕΛΛΑΔΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
18:32 | 27.11.2025

4-4 από τον Λαρεντζάκη και πάλι

18:32 | 27.11.2025

2-4 από τον Κατέ

18:31 | 27.11.2025

2-2 ισοφαρίζει ο Λαρεντζάκης

18:30 | 27.11.2025

0-2 πρώτο καλάθι για τη Ρουμανία

18:28 | 27.11.2025
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
18:25 | 27.11.2025
Φλιώνης, Μήτρου-Λονγκ, Λαρεντζάκης, Σαμοντούροφ και Καραγιαννίδης η πεντάδα της Εθνικής
18:22 | 27.11.2025
Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων
18:21 | 27.11.2025
Ελλάδα και Ρουμανία έχουν αναμετρηθεί 53 φορές σε επίπεδο Ανδρών

Η ελληνική ομάδα μετρά 30 νίκες και 23 ήττες

18:19 | 27.11.2025
Ο Βασίλης Σπανούλης ήρθε από το Μονακό και θα καθίσει στον γαλανόλευκο πάγκο
18:19 | 27.11.2025
Η δωδεκάδα της Ρουμανίας

Τοχατάν, Ράσελ, Ντικολέσκου, Γκιόργκι, Κούτι, Νικολέσκου, Γκράσου, Πόπα, Κάτε, Ολάχ, Ούτα και Ματσιούκα οι 12 του Μιχάι Βλαντ Σίλβασαν

 

 
18:17 | 27.11.2025
Η δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας

Λαρεντζάκης, Π. Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης,  Χαραλαμπόπουλος, Σαμοντούροβ, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Φλιώνης, Καραγιαννίδης, Ε. Μήτρου-Λονγκ και Περσίδης

18:17 | 27.11.2025
Η αναμέτρηση θα γίνει στο Αλεξάνδρειο
18:15 | 27.11.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

Αθλητικά
