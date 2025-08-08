Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα – Σερβία: Με Μίσιτς η αποστολή των Σέρβων

Με δύο απουσίες οι Σέρβοι στην Κύπρο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Χωρίς τους Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς, αλλά με τον Βασίλιε Μίσιτς στην αποστολή της ταξιδεύει η εθνική Σερβίας στην Κύπρο για το φιλικό παιχνίδι με την Ελλάδα

Βασίλιε Μίσιτς, Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς ταλαιπωρούνταν από μικροτραυματισμούς, αλλά ο πρώτος συμπεριλήφθηκε την τελευταία στιγμή στην αποστολή της Σερβίας για τα φιλικά παιχνίδια με την Ελλάδα (9/8 στις 20:30) και την Κύπρο (10/8) ενόψει του Eurobasket 2025.

Η αποστολή της εθνικής Σερβίας: Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Νίκολα Τόπιτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Γιόβιτς, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, Φίλιπ Πετρούσεβ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Μπάλσα Κοπρίβιτσα, Ντέγιαν Νταβίντοβατς.

