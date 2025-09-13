Αθλητικά

Ελλάδα – Τουρκία: Παρέμβαση ΕΟΚ για την τουρκική ανάρτηση, απολογήθηκαν και την κατέβασαν οι Τούρκοι

Η ελληνική ομοσπονδία αντέδρασε και η ανάρτηση αποσύρθηκε
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Ints Kalnins

Τα social media των Τούρκων ξεσάλωσαν μετά τον θρίαμβο της ομάδας του Εργκίν Αταμάν κόντρα στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στα ημιτελικά του Eurobasket.

Συγκεκριμένα, η τουρκική ομοσπονδία ανέβασε μία ανάρτηση με τη φράση “χωρίς οίκτο”, συνοδεύοντας της με μια φωτογραφία του Όσμαν να καρφώνει εντυπωσιακά, την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσεύχεται πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Η ΕΟΚ έκανε επίσημη διαμαρτυρία, η οποία κοινοποιήθηκε και στην FIBA, με τους Τούρκους να απολογούνται και στη συνέχεια να κατεβάζουν την ανάρτηση.

Υποστήριξαν, μάλιστα, ότι η δημοσίευση έγινε χωρίς την δική τους γνώση και έγκριση.

