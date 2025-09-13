Η τουρκική ομοσπονδία ανέβασε φωτογραφία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσεύχεται και τον Οσμάν να καρφώνει: «Χωρίς οίκτο»

Η Τουρκία συνέτριψε την Ελλάδα στον ημιτελικό του Eurobasket και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας, μάλιστα, μετάλλιο για πρώτη φορά μετά το 2001.

Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ αποφάσισε να γιορτάσει την ιστορική επιτυχία της κόντρα στην Ελλάδα με μία φωτογραφία του Οσμάν που καρφώνει με μανία, την… ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε στάση προσευχής.

Τη συγκεκριμένη φωτογραφία τη συνόδευσε στα social media με την φράση: “Κανένα έλεος. Η στιγμή που ο αρχηγός παίρνει την πτήση”.

Η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι έχουν ξεσαλώσει από το βράδυ της Παρασκευής στα social media, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που προκαλούν με τις αναρτήσεις τους, όπως ο Αλπερέν Σενγκούν.