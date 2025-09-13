Αθλητικά

Ελλάδα – Τουρκία: Τηλεφωνική επικοινωνία Αταμάν με Ερντογάν μετά τον τουρκικό θρίαμβο στον ημιτελικό του Eurobasket

Ο Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρακολούθησε τον ημιτελικό της Τουρκίας με την Ελλάδα για το Eurobasket και πανηγύρισε έντονα την πρόκριση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στον τελικό της διοργάνωσης.

Μετά τον θρίαμβο της Τουρκίας κόντρα στην Ελλάδα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον Εργκίν Αταμάν, προκειμένου να τον συγχαρεί για την πρόκριση της ομάδας στον τελικό του EuroBasket.

Οι δύο άνδρες είχαν έναν σύντομο διάλογο, σε φανερά ευδιάθετο ύφος.

Η Τουρκία προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο κόντρα στη Γερμανία.

