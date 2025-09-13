Ελλάδα – Τουρκία: Τηλεφωνική επικοινωνία Αταμάν με Ερντογάν μετά τον τουρκικό θρίαμβο στον ημιτελικό του Eurobasket

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρακολούθησε τον ημιτελικό της Τουρκίας με την Ελλάδα για το Eurobasket και πανηγύρισε έντονα την πρόκριση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στον τελικό της διοργάνωσης.

Μετά τον θρίαμβο της Τουρκίας κόντρα στην Ελλάδα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον Εργκίν Αταμάν, προκειμένου να τον συγχαρεί για την πρόκριση της ομάδας στον τελικό του EuroBasket.

Οι δύο άνδρες είχαν έναν σύντομο διάλογο, σε φανερά ευδιάθετο ύφος.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti #EuroBasket pic.twitter.com/YrAcSgUDx8 — AA SPOR (@aa_spor) September 12, 2025

Η Τουρκία προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο κόντρα στη Γερμανία.