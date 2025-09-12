Ελλάδα – Τουρκία: Χαμός στα τσάρτερ που μεταφέρουν Έλληνες στη Ρίγα για τον ημιτελικό του Eurobasket, τα πρώτα βίντεο

Τρέλα επικρατεί στις τάξεις των Ελλήνων φιλάθλων, οι οποίοι αναχώρησαν από νωρίς το πρωί για τη Ρίγα, όπου η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θα αντιμετωπίσει την Τουρκία σ’ έναν ιστορικό ημιτελικό για το Eurobasket.

Οι Έλληνες φίλαθλοι αναμένεται να κερδίσουν τη μάχη της κερκίδας από τους Τούρκους, καθώς περισσότεροι από 1.500 υποστηρικτές της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ θα βρεθούν στη Riga Arena για να ωθήσουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στην πρόκριση στον τελικό του Eurobasket.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tα social media έχουν αρχίσει ήδη να παίρνουν… φωτιά, με τα πρώτα βίντεο από τους Έλληνες φιλάθλους να κάνουν την εμφάνισή τους.

“Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ”, τραγουδούν μέσα σε μία πτήση τσάρτερ, δίνοντας από νωρίς παλμό.

Για τη μετακίνησή των Ελλήνων φιλάθλων έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ με προορισμό τη Ρίγα. Τρεις πτήσεις αναχώρησαν ήδη από Αθήνα, ενώ η τέταρτη έφυγε από Θεσσαλονίκη με ώρα άφιξης στις 11:30.

Τις επόμενες ώρες θα αναχωρήσει ακόμα μία πτήση από τη Θεσσαλονίκη.