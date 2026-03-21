Εμμανουήλ Καραλής: Η πρώτη ανάρτηση μετά το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Φωτογραφία με Ντουπλάντις και Μάρσαλ ανέβασε ο νέος δευτεραθλητής κόσμου στο άλμα επί κοντώ
O Εμμανουήλ Καραλής χειροκροτεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Πολωνίας, με ένα άλμα στα 6,05 μέτρα να είναι αρκετό για να “καθαρίσει” τον ανταγωνισμό, πλην του… ανίκητου Μόντο Ντουπλάντις.

Μετά το τέλος του αγώνα στο άλμα επί κοντώ, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις φωτογραφήθηκαν μαζί, με τις σημαίες της Ελλάδας και της Σουηδίας, ενώ στο ίδιο “κλίμα” ήταν και η πρώτη ανάρτηση του Έλληνα πρωταθλητή στα social media.

Ο δευτεραθλητής κόσμου πια, δημοσίευσε μία φωτογραφία του μαζί με τους άλλους δύο… μεταλλιούχους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τορούν, τον “χρυσό” Ντουπλάντις και τον “χάλκινο” Μάρσαλ.

 
 
 
 
 
Ο Καραλής είναι και από τους πιο συμπαθητικούς αθλητές του κόσμου.

