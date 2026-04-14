Επική ατάκα Αντετοκούνμπο για την ανανέωση στους Μπακς: «Πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου, δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση»

Η χρονιά των Μιλγουόκι Μπακς ολοκληρώθηκε πρόωρα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πρέπει να πάρει απόφαση για το μέλλον του και σε δηλώσεις που έκανε έριξε το μπαλάκι στη γυναίκα του, Μαράια Ριντλσπρίγκερ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αποδείξει πολλές φορές ότι πέρα από τρομερός αθλητής, έχει και πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ και σίγουρα τρομερή σχέση με τη γυναίκα του, οπότε σε ερώτηση για την ανανέωση του συμβολαίου του, τόνισε ότι η γυναίκα του θα κρίνει την απόφασή του.

«Δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση μου. Πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου, είπε ο Γιάννης σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του. «Εάν η γυναίκα μου πει ναι, ναι. Εάν πει όχι, όχι. Εξαρτάται από εκείνη.

Πρέπει να ρωτήσετε εκείνη. Βρείτε τη στα social media. Ακολουθήστε το podcast της, δεν ξέρω αν έχει κάποιο. Ρωτήστε τη. Ό,τι πει εκείνη κάνω», πρόσθεσε ο Greek Freak σχετικά με το μέλλον του.