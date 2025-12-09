Αθλητικά

Επικό story Ροντινέι: «Πωπωπωπω Παναγία μου, πολύ κρύο ρεεεε»

Τα... ελληνικά του Ροντινέι έχουν πάει σε άλλο επίπεδο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ροντινέι ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι, ενώ πρωταγωνίστησε ως συνήθως και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός του Ολυμπιακού, Ροντινέι, έδωσε νέο ρεσιτάλ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ Αλμάτι, κάνοντας ένα επικό στόρι.

Το παγωμένο τοπίο στην πρωτεύουσα του Καζακστάν δεν άρεσε στον άσο των Πειραιωτών, ο οποίος ανέβασε την παρακάτω φωτογραφία από το Καζακστάν.

rodiney

“Πωπωπωπω Παναγία μου, πολύ κρύο ρεεεε”, έγραψε ο Βραζιλιάνος φουλ-μπακ, ο οποίος μαθαίνει πολύ γρήγορα τα… ελληνικά.

