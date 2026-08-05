Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Επικός Εργκίν Αταμάν στη Σύμη: Έσπασε πιάτα μέχρι και στο κεφάλι του σε εστιατόριο ακούγοντας Άννα Βίσση

Ο Τούρκος προπονητής απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ελλάδα και όπως φαίνεται είναι σε τρομερή διάθεση
Ο Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν σπάει πιάτα στη Σύμη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σύμη για να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές και σε βίντεο που κυκλοφόρησε φαίνεται να σπάει πιάτα μέχρι και στο κεφάλι του σε εστιατόριο.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, μπορεί να αποχώρησε από την ελληνική ομάδα, όμως όπως φαίνεται βρίσκεται σε πολύ ευχάριστη διάθεση και τα… «έσπασε» στη Σύμη διασκεδάζοντας με τους οικείους του, αλλά και ντόπιους.

Στο βίντεο που ανέβασε το γνωστό εστιατόριο του νησιού στο instagram φαίνεται ο Εργκίν Αταμάν να σπάει ασταμάτητα πιάτα, ενώ στο τέλος ένα πιάτο έσπασε στο κεφάλι του, με τον ίδιο με χιούμορ να παριστάνει ότι λιποθυμάει, τη στιγμή που στο μαγαζί έπαιζε η μεγάλη επιτυχία της Άννας Βίσση, «Ψυχεδέλεια».

Ο Τούρκος προπονητής δεν έχει βρει ακόμα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όμως παραμένει ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας και σίγουρα θα επιστρέψει και στη Euroleague στην πρώτη δυνατή ευκαιρία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
124
63
53
47
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo