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Αθλητικά

Σοκ στην Ταϊλάνδη: Ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια αγώνα

Πολύ σκληρές εικόνες από τον φρικτό θάνατο του ποδοσφαιριστή της Yala FC
Η στιγμή που ο κεραυνός
Η στιγμή που ο κεραυνός χτυπά τον ποδοσφαιριστή στην Ταϊλάνδη
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Ένα αδιανόητα τραγικό περιστατικό συνέβη την Τρίτη (04/08/26) στην Ταϊλάνδη. Κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα της Yala FC για το Κύπελλο, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής, Safwan Awae, σκοτώθηκε από χτύπημα κεραυνού, ενώ 12 άλλοι τραυματίστηκαν.

Το σκληρό και θανατηφόρο περιστατικό έγινε στο γήπεδο Santiphap, στην περιοχή Su-ngai Kolok, όταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας γινόταν υπό έντονη βροχόπτωση. Ξαφνικά ένας κεραυνός χτύπησε στο χορτάρι και ο άτυχος ποδοσφαιριστής έχασε ακαριαία τη ζωή του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, σύμφωνα με το Thai PBS World.

Η ομάδα του 24χρονου άτυχου ποδοσφαιριστή τον αποχαιρέτησε με μία ανάρτηση στα social media, ενώ βρέθηκε στο σπίτι του για να δώσουν κουράγιο στην οικογένειά του, μετά τον σοκαριστικό θάνατο του ποδοσφαιριστή, με το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media να είναι ιδιαίτερα σκληρό.

«Το διοικητικό συμβούλιο, το προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες και όλα τα μέλη της διοικητικής ομάδας της Yala FC επιθυμούν να εκφράσουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Safwan Awae.

Με επικεφαλής τον κ. Νιμίτ Φουμιπρασέρτ (διευθυντή της Yala FC), συνοδευόμενο από τους κ.κ. Νιούμα Ντουράμα, Ντον Χαβάνγκ, Σάμπρι Εΐσο και μια αντιπροσωπεία του συλλόγου, η αποστολή μετέβη για να εκφράσει τα συλλυπητήριά της και να δώσει λόγια ενθάρρυνσης στην οικογένεια του Σαφουάν Αουάε (Ing), νέου παίκτη της Yala FC, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε φυσική καταστροφή· ήταν ο τρίτος από οκτώ αδέλφια.

Το διοικητικό συμβούλιο, το προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες και όλα τα μέλη της διοικητικής ομάδας της Yala FC επιθυμούν να εκφράσουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Safwan Awae (Ing).

Έχουν ενωθεί σε προσευχή, ζητώντας από τον Αλλάχ (Subhanahu wa Ta’ala) να δείξει έλεος, να χαρίσει συγχώρεση και να προσφέρει τους απέραντους κήπους του Παραδείσου, καθώς και να χαρίσει υπομονή και δύναμη στην οικογένεια και σε όλους τους συγγενείς και φίλους καθώς αντιμετωπίζουν αυτή την απώλεια», ανέφερε η ανάρτηση της Yala FC.

O 24χρονος είχε μόλις υπογράψει το συμβόλαιό του με την Yala FC, όμως δεν πρόλαβε να χαρεί τις στιγμές καθώς η μοίρα του επιφύλασσε ένα πολύ σκληρό τέλος.

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