Λίσι: «Ο Ζίβκοβιτς θα παίξει με την Άντερλεχτ, θα μας δώσει ποιότητα και ταχύτητα ο Γιαννούλης»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ (06/08/26, 20:45) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League με τον Αλέσιο Λίσι να αναφέρει ότι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Ο Ζίβκοβιτς τραυματίστηκε την Τρίτη στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, όμως σύμφωνα με τον Λίσι, ο Σέρβος ποδοσφαιριστής είναι καλά και θα δώσει το παρών στην κρίσιμη αναμέτρηση της Τούμπας. Παράλληλα, ο Ιταλός προπονητής σχολίασε και την επικείμενη απόκτηση του Γιαννούλη, αναφέροντας ότι θα δώσει ποιότητα και ταχύτητα.

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Ο προπονητής του «δικεφάλου του Βορρά» στο σχόλιό του για την αναμέτρηση ανέφερε ότι το ματς θα είναι ισορροπημένο και χαρακτήρισε «καλή ομάδα» την Άντερλεχτ.

Αναλυτικά τα λόγια του Αλέσιο Λίσι

Για το ματς: «Είναι πάντα δύσκολο να προβλέψεις ένα ευρωπαϊκό ματς. Πιστεύω ότι θα δούμε ισορροπημένο παιχνίδι, η Άντερλεχτ είναι καλή ομάδα. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές μας στον αγώνα και να πάρουμε πλεονέκτημα».

Για τον Δημήτρη Γιαννούλη: «Εάν κλείσει το deal θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα. Είναι ένας γρήγορος παίκτης που θα δώσει ποιότητα στην ομάδα».

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Για το ότι δεν θα προπονηθεί η Άντερλεχτ στην Τούμπα: «Θα έρθουν στο γήπεδο να δουν τα πάντα και να περπατήσουν στον αγωνιστικό χώρο. Στις Βρυξέλλες θέλουμε να προπονηθούμε εκεί στο γήπεδο. Προπονηθήκαμε επίσης στο γήπεδο που παίξαμε στην Πολωνία».

Για την ανάλυση της ομάδας αυτή τη βδομάδα: «Είχαμε τον ίδιο χρόνο περίπου όπως και με την Ντιναμό Κιέβου. Άλλαξε προπονητή η Άντερλεχτ στην αρχή του καλοκαιριού και αυτό έχει διαφορές σε σχέση με την ανάλυση της προηγούμενης ομάδας που αντιμετωπίσαμε. Είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε».

Για τον Ζίβκοβιτς και τον Λουσέ: «Ο Ζίβκοβιτς είναι εντάξει και σήμερα θα προπονηθεί. Είναι εντάξει για να αγωνιστεί κανονικά. Ο Λουσέ είναι πολύ καλός παίκτης που μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις. Τον υπογράψαμε για να παίξει box to box. Είναι το προφίλ που θέλουμε από έναν παίκτη στο κέντρο. Είναι στο χέρι του να μας αποδείξει ότι κάναμε καλή επιλογή».

Για το αν υπάρχει κάποιο μυστικό για το ρόστερ: «Δεν έχουμε κάποιο μυστικό. Κάνουμε απλά ό,τι καλύτερο μπορούμε στις προπονήσεις με το δικό μας στιλ. Μέχρι τώρα τα καταφέρνουμε καλά».

Για το αν έχει καταλήξει στην ενδεκάδα: «Κάθε ομάδα είναι διαφορετική, κάθε αγώνας είναι διαφορετικός επίσης. Θα αποφασίσω στο τέλος της τελευταίας προπόνησης για το βασικό σχήμα του αγώνα».

Για το τι θα πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ στον αγώνα: «Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο ματς και να πάρουμε το πλεονέκτημα με βάση αυτά που δουλέψαμε στην προπόνηση. Η Άντερλεχτ έχει ταλέντο και ισορροπία μεταξύ του ταλέντου στην επίθεση και στην άμυνα. Σίγουρα θα είναι ένας δύσκολος αγώνας».

Για τον κόσμο του ΠΑΟΚ: «Η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική στο προηγούμενο ματς. Μακάρι να έχουμε την ίδια στο αυριανό ματς. Οι φίλαθλοι μας θα είναι μαγικοί. Πρέπει να βελτιωθούμε στο ξεκίνημα του αγώνα, δεν κάναμε καλή αρχή απέναντι στην Ντιναμό. Είμαστε στην αρχή ακόμα, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τα κάνουμε όλα τέλεια».

Για τη ζωή στη Θεσσαλονίκη: «Η Θεσσαλονίκη είναι εξαιρετική πόλη. Είχα ένα θέμα με τη θερμοκρασία αλλά είναι φυσιολογικό το καλοκαίρι. Έμαθα μερικές λέξεις στα ελληνικά γιατί θέλω να είμαι κοντά στους ανθρώπους της πόλης και της ομάδας, αλλά θέλω χρόνο. Μελέτησα αρχαία ελληνικά στο σχολείο. Τα μοντέρνα ελληνικά είναι διαφορετικά, θα δούμε στο τέλος της σεζόν σε τι επίπεδο θα είμαι».

Για τους πρώτους δύο μήνες και τι τον εντυπωσίασε στον ΠΑΟΚ περισσότερο: «Μου αρέσει η αίσθηση του να ανήκεις εδώ. Αρκετοί εργάζονται καθημερινά στον ΠΑΟΚ και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα».

Για την ετοιμότητα των δύο ομάδων και το πλεονέκτημα στην εμπειρία των παικτών του ΠΑΟΚ: «Και οι δύο ομάδες δεν είναι έτοιμες αυτή την περίοδο. Ο ΠΑΟΚ και η Άντερλεχτ είναι ομάδες έτοιμες για αυτά τα ματς και οι παίκτες θέλουν να παίξουν σε αυτά τα ματς».