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Ο Κέβιν Ντουράντ αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θα μπορούσε να γίνει ο κορυφαίος που έπαιξε ποτέ αν το ήθελε»

Ο Αμερικανός σταρ αποκάλυψε ότι ο «Greek Freak» είναι ο αγαπημένος του παίκτης να παρακολουθεί
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στον Κέβιν Ντουράντ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στον Κέβιν Ντουράντ σε ματς των Μπακς με τους Σανς/ (AP Photo/Rick Scuteri)
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το φετινό καλοκαίρι πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποχωρίσει από τους Μιλγουόκι Μπακς για τους Μαϊάμι Χιτ και έγινε μέρος πολλών συζητήσεων στην Αμερική, με τον Κέβιν Ντουράντ να λέει τη δική του άποψη για τον Έλληνα σταρ.

Ο Κέβιν Ντουράντ σε δηλώσεις που έκανε αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο έχρισε ως τον αγαπημένο του παίκτη να βλέπει στο NBA, ενώ πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να γίνει ο GOAT, αν το ήθελε.

Ο “Greek Freak” πιθανότατα ο αγαπημένος μου παίκτης να παρακολουθώ. Ο “Greek Freak” νομίζω ότι είναι μια δύναμη και δεν έχω δει ποτέ κάτι σαν αυτόν. Το ταβάνι του, θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ αν το ήθελε πραγματικά.

Αυτό είναι αρκετά τρομακτικό να το σκεφτείς αλλά είναι αναμφισβήτητα ο αγαπημένος μου παίκτης να παρακολουθώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κέβιν Ντουράντ.

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