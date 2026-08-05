Ο Κέβιν Ντουράντ αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θα μπορούσε να γίνει ο κορυφαίος που έπαιξε ποτέ αν το ήθελε»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το φετινό καλοκαίρι πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποχωρίσει από τους Μιλγουόκι Μπακς για τους Μαϊάμι Χιτ και έγινε μέρος πολλών συζητήσεων στην Αμερική, με τον Κέβιν Ντουράντ να λέει τη δική του άποψη για τον Έλληνα σταρ.

Ο Κέβιν Ντουράντ σε δηλώσεις που έκανε αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο έχρισε ως τον αγαπημένο του παίκτη να βλέπει στο NBA, ενώ πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να γίνει ο GOAT, αν το ήθελε.

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Ο “Greek Freak” πιθανότατα ο αγαπημένος μου παίκτης να παρακολουθώ. Ο “Greek Freak” νομίζω ότι είναι μια δύναμη και δεν έχω δει ποτέ κάτι σαν αυτόν. Το ταβάνι του, θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ αν το ήθελε πραγματικά.

Kevin Durant says Giannis Antetokounmpo is his favorite player to watch in the NBA:



“Greek Freak probably the number 1 guy I like to watch. — Greek Freak I think is a force and I’ve never seen anything like him. His ceiling, he could be the best player to ever play if he really… pic.twitter.com/Ymsm8DBesg — Heat Central (@TheHeatCentral) August 5, 2026

Αυτό είναι αρκετά τρομακτικό να το σκεφτείς αλλά είναι αναμφισβήτητα ο αγαπημένος μου παίκτης να παρακολουθώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κέβιν Ντουράντ.