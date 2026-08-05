Φρανσίσκο, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε μαζί με τον Πουαριέ στη Μύκονο – Υπέγραψε φανέλα του Παναθηναϊκού ο Γάλλος γκαρντ

Ο Βενσάν Πουαριέ απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μύκονο μαζί με τους παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Σιλβέν Φρανσίσκο φωτογραφήθηκε τη στιγμή που υπέγραφε μία φανέλα του «τριφυλλιού».

Μόνο ο Μουστάφα Φαλ έλειπε από την παρέα των Γάλλων μπασκετμπολιστών στη Μύκονο, καθώς πέρα από τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Ματίας Λεσόρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Βενσάν Πουαριέ στο κοσμοπολίτικο νησί ήταν επίσης οι Λουβαβού-Καμπαρό και Έλι Οκόμπο, ενώ προηγουμένως παρέα στον σέντερ της Εφές έκανε ο Ρούντι Γκομπέρ.

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Ο Φρανσίσκο είναι ήδη ιδιαίτερα αγαπητός από τους φίλους του «τριφυλλιού» και αυτό αποδείχτηκε από το γεγονός ότι κλήθηκε να βάλει την υπογραφή του σε μία φανέλα του Παναθηναϊκού, που εργαζόταν σε μαγαζί στη Μύκονο.

Ο Φρανσίσκο υπογράφει τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ @viinze_17p

Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού μαζί με τον Ματίας Λεσόρ συνεχίζουν τις διακοπές τους, λίγο πριν ξεκινήσουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.