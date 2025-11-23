Αθλητικά

Επικός Τάισον: Ο 38χρονος Βραζιλιάνος του ΠΑΟΚ σκόραρε και έκανε τον παππού με τη μαγκούρα

Ο πολύπειρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ σκόραρε δύο γκολ κόντρα στην Κηφισιά
Επικός Τάισον: Ο 38χρονος Βραζιλιάνος του ΠΑΟΚ σκόραρε και έκανε τον παππού με τη μαγκούρα

Τα χρόνια περνούν, ωστόσο ο Τάισον, όχι μόνο δεν χάνει τη θέση του στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, αλλά συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Λουτσέσκου.

Στο παιχνίδι με την Κηφισιά στην Τούμπα, ο Τάισον έκανε και πάλι τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας δύο γκολ στα τελευταία λεπτά.

Ο 38χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ πανηγύρισε, μάλιστα, με ιδιαίτερο τρόπο τα γκολ του μπροστά στους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, κάνοντας τον παππού με τη μαγκούρα.

Έτσι, θέλησε να δείξει ότι παρά την ηλικία του, συνεχίζει να προσφέρει τα μέγιστα στους Θεσσαλονικείς.

