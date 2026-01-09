Επίσημη η αναβολή του Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ζήτησε την αναβολή της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, στη 17η αγωνιστική της Super League και το αίτημά του εγκρίθηκε από τη διοργανώτρια αρχή.

Η Super League ανακοίνωσε κι επίσημα ότι το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός που ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, θα διεξαχθεί πλέον σε άλλη διαθέσιμη ημερομηνία, καθώς οι Πειραιώτες είχαν το σχετικό δικαίωμα.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ASTERAS AKTOR – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».