Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: Η πλευρά Μυστακίδη αποδέχθηκε το ηθικό πλεονέκτημα Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα

Μένοντας πιστοί στο δόγμα “πάνω απ’ όλα ο ΠΑΟΚ”, οι εκπρόσωποι του Ερασιτέχνη του “δικέφαλου του Βορρά” αναφέρθηκαν στο φλέγον ζήτημα της Νέας Τούμπας και σε όλες τις εξελίξεις που υπήρξαν στο περασμένο διάστημα -με την κίνηση Μυστακίδη και τις αντιδράσεις από την ΠΑΕ και την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη- σε μια συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα Τύπου του PAOK Sports Arena, γεμάτη στιγμές έντασης.

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, Άλκης Ησαϊάδης ξέσπασε για τις κατηγορίες από πλευράς ΠΑΕ, ότι εξυπηρετεί ξένες ατζέντες, στη συνέντευξη Τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ για το θέμα της Νέας Τούμπας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, ένιωσε πλήρη απαξίωση ως πρόσωπο και θεσμός, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν είναι εκπρόσωπος του Αριστοτέλη Μυστακίδη, αλλά υπερασπίζεται τα συμφέροντα του συλλόγου, σε ένα ιστορικής σημασίας ζήτημα όπως αυτό της Νέας Τούμπας.

Εμφανώς ταραγμένος, έδωσε στη συνέχεια το λόγο στον σύμβουλο επικοινωνίας του ΑΣ ΠΑΟΚ, Θανάση Κωνσταντινίδη, ο οποίος εξήγησε για ποιον λόγο δεν μπορούσε να υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας που παρουσίασε η ΠΑΕ.

Ο κ. Κωνσταντινίδης ξεκαθάρισε πως δεν αμφισβητεί τις προθέσεις του Ιβάν Σαββίδη αλλά πως απαιτούνται συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά στη Νέα Τούμπα. Έκανε έκκληση όχι για περαιτέρω διχασμό, αλλά για συζήτηση με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, ενώ τόνισε πως “η πλευρά Μυστακίδη αποδέχθηκε το ηθικό πλεονέκτημα Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Έχω συναντηθεί προσωπικά με τον κ. Μυστακίδη. Δε ζήτησα καμία συνάντηση εγώ. Ο κ. Σαββίδης δεν ήταν εδώ εκείνη τη στιγμή. Ο κ. Μυστακίδης με κάλεσε σα νέο πρόεδρο. Δεν ήταν επιδίωξη μου” ανέφερε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, σε σχετική ερώτηση.

Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης ανέφερε στην εισαγωγική του δήλωση:

«Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της πόλωσης, ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν υπήρξε ο σκηνοθέτης αυτού του αδιεξόδου. Και το στοιχείο που απουσιάζει είναι η ενημέρωση. Και αυτό δρα ως αρνητικός καταλύτης για περαιτέρω όξυνση και μεγαλύτερη διχασμό. Δεν προτίθεμαι να πλέξω κάποιο εγκώμιο του νυν προέδρου της ΠΑΕ, γιατί δεν μου αρέσουν, και δεν αρέσουν και στον ίδιο. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι εδώ δεν κρινόμαστε σε επίπεδο προσφοράς ή ηθικής ακεραιότητας, υπάρχει μία τεράστια θεσμική ευθύνη στις πλάτες του ΑΣ ΠΑΟΚ. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν αμφισβήτησε ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη.

Το μόνο που έπραξε είναι να μην δώσει λευκή επιταγή σε ένα έργο, τεράστιας σημασίας. Το έγγραφο που υπεβλήθη από την ΠΑΕ, δεν συνιστά μνημόνιο. Το έγγραφο της ΠΑΕ για το προσύμφωνο εκχώρησης δικαιωμάτων προς την ΠΑΕ, δεν περιέχει καταληκτικές ημερομηνίες, σημείο εξόδου με ευθύνη της άλλης πλευράς, δεν εμπεριέχει ρήτρα κινδύνου, ανωτέρας βίας, ούτε και ημερομηνίες -οροσήμων και αποπερατώσεων των εργασιών.

Επομένως μιλάμε για ένα προσύμφωνο το οποίο στερείται πλήρως δεσμευτικών στοιχείων και επαρκούς ασφάλειας. Η μόνη πρόβλεψη η οποία αναφέρεται στη παράγραφο 2.4, όπου και πάλι δεν αναφέρονται ημερομηνίες καταληκτικές, ούτε περιγράφονται οι απαιτούμενοι τύπου των εγγυήσεων. Θα ήθελα λοιπόν εφόσον δημοσιεύθηκε αυτό το προσύμφωνο, να συμβουλευτεί ο καθένας από εμάς τον δικηγόρο του για να λάβει την πρέπουσα απάντηση. Αν το προέτρεπε ή τον απέτρεπε να υπογράψει ένα τέτοιο έγγραφο.

Είναι γεγονός ότι η Ρωσία έχει επιβάλει έλεγχο ροής κεφαλαίων προς τη Δύση. Ο πρόεδρος της Ρωσίας το 2024 δήλωσε ότι θα υπάρχει πλήρης έλεγχος εκροής κεφαλαίων από την Ρωσία.

Πάγωμα των κεφαλαίων που έρχονται από την Ρωσία. Αν ενεργοποιηθεί το άρθρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέχρι και αορίστως. Μέχρι και κατάσχεση κεφαλαίων για ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Να σχηματίσετε την εικόνα με μια κατεδαφισμένη Τούμπα. Το έχετε διανοηθεί τι θα επακολουθήσει; Η Τούμπα κατεδαφισμένη, ο ΠΑΟΚ χωρίς σπίτι, κεφάλαια παγωμένα ή κατεσχεμένα, ο ΑΣ ΠΑΟΚ χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα αποζημιώσεων.

Στη θέση των στελεχών της ΠΑΕ ότι από το νόμο προβλέπεται η υπογραφή και η κατάθεση των εγγυήσεων μετά την υπογραφή του μνημονίου, απορώ και εξίσταμαι γιατί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διαθέτει πληθώρα νομικών συμβούλων και καλό θα ήταν αυτοί που κάνουν τέτοιες δηλώσεις να τους συμβουλευτούν. Σε έργα μεγάλης εμβέλειας οι εγγυήσεις προηγούνται της υπογραφής μνημονίου.

Δεν αμφισβητήσαμε τις προθέσεις του Ιβάν Σαββίδη, αλλά δεν πήραμε το ρίσκο να υπογράψουμε αυτό το έγγραφο, γιατί διαγράφονται μεγάλες απειλές. Δεν μπορεί να υπογραφεί από κανέναν μας.

Η ενότητα δεν εξασφαλίζεται μέσω προτροπής παραιτήσεων. Αλλά με διάλογο σεβασμού και θεσμικής ισονομίας, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια οξύνει την κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ όταν ήταν διχασμένος, κινδύνεψε. Υπαινιγμοί πολιτικών συμφερόντων, τους αποκρούουμε με αγανάκτηση.

Δεν είμαι εκπρόσωπος του Μυστακίδη, δεν τον γνωρίζω καν. Ο κ.Μυστακίδης επέλεξε την οδό της χαμηλούς έκθεσης. Επομένως σε ότι αφορά τις δύο προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, δεσμευθήκαμε για πλήρη εμπιστευτικότητα. Εάν μετά από λίγες ημέρες η ΠΑΕ θεώρησε ότι έπρεπε να άρει τη συμφωνία, είναι δικό της θέμα. Ο ΑΣ δεν λειτουργεί με λίστα αναμονής έργων, ούτε να υποδείξει τον εκάστοτε επενδυτή σε ποια τμήματα θα μπει. Οι πόρτες του ΑΣ ΠΑΟΚ είναι πάντα ανοικτές. Ελάτε να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε αλλά όχι να διχαστούμε».

Η Κατερίνα Γιαννακοπούλου, δικηγόρος του Ερασιτέχνη, ανέφερε από τη δική της πλευρά:

«Μετά την ΓΣ της ΠΑΕ, στις 16/6 στο ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ ο πρόεδρος Κατσαρής ενημέρωσε ότι ήρθε σε επαφή με γνωστό φίλο του ΠΑΟΚ, τον κ.Πετμεζά, άλλοτε επικοινωνιακός σύμβολους του Νίκου Βεζυρτζή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον κ.Μυστακίδη. Ο κ.Μυστακίδης είναι άνθρωπος αυτής της πόλης, είναι ΠΑΟΚτσής, μέλος της οικογένειάς του ήταν μέλος στο ΔΣ του ΠΑΟΚ επί Σεργιαννίδη. Είχε σουίτα για πέντε χρόνια στην ΠΑΕ, τον ξέρουν όλοι και τα συναισθήματά του είναι ΠΑΟΚτσήδικα. Δεν είναι κάποιος που ήρθε από το πουθενά. Έτσι ο κ.Κατσαρής απευθύνθηκε μέσω του κ.Πετμεζά στον Μυστακίδη και όταν ήρθε στο συμβούλιο είπε δώστε μου την εξουσιοδότηση να μιλήσω με τον κ.Μυστακίδη. Υπεγράφη μεταξύ τους ένα έγγραφο, δήλωσης βουλήσεων και προθέσεων».

Ο μεν ΠΑΟΚ είπε ότι έχω ένα γήπεδο που επιθυμώ την ανακατασκευή του στην ίδια θέση και ψάχνω επενδυτή, ο κ.Μυστακίδης είπε θέλω και μπορώ να συμβάλλω, χρηματοδοτώντας το με ίδια κεφάλαια. Αυτή ήταν όλη η συμφωνία. Και περαιτέρω, όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, θα ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν πρόλαβε ποτέ να γίνει, γιατί την επόμενη μέρα άρχισε μία επικοινωνιακή καταιγίδα που οδήγησαν στην παραίτηση του κ.Κατσαρή. Δεν υπάρχει κάποια σκοτεινή συμφωνία.

Είπε είμαι εδώ και έχω τη θέληση και τα κεφάλαια να φτιάξω το γήπεδο. Και έστειλε το proof of funds για να αποδείξει την οικονομική του επάρκεια. Και κάθεται στην άκρη. Και αυτό γιατί ο ΑΣ ΠΑΟΚ είπε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι 13 χρόνια στην ΠΑΕ και έχει φέρει τα πάντα στον σύλλογο. Μετά την παραίτηση Κατσαρή και την ανάληψη των καθηκότων του κ.Ησαϊάδη, έγιναν 2 φορές συναντήσεις στην ΠΑΕ με παρόντα όλα τα μέλη του ΔΣ και τους συμβούλους, όπου ερωτηθήκαμε ποια είναι η συμφωνία με τον κ.Μυστακίδη. Την επομένη μέρα, αρχίσανε όλα τα σάιτ να βομβαρδίζουν τον κ.Κατσαρή. Στη συνάντηση που είχαμε με την ΠΑΕ, ενημερώθηκε γι’ αυτά που έπρεπε. Το ότι δεν πήραμε ένα συμφωνητικό να το περιφέρουμε στους δρόμους, φυσικά και είναι λογικό. Είδατε κάποιον επιχειρηματία να επιφέρει τις συμβάσεις στα social media; Φυσικά ενημερώθηκαν όσο έπρεπε να ενημερωθούν, δεν κρύβαμε τίποτα, αυτό ειπώθηκε και τότε. Το ξαναλέμε, το προβάδισμα το δίνουμε στον Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα. Δεν ζητήσαμε εγγυητική από τον κ.Σαββίδη, απλώς μία απόδειξη ότι υπάρχουν τα κεφάλαια για τη Νέα Τούμπα».

Σχετικά με το τι άλλαξε με τον κ. Μυστακίδη στο “δόγμα” Κατσαρή για το νέο γήπεδο (ότι θα δοθεί σε όποιον δείξει τα περισσότερα) κι εάν ζητήθηκαν εγγυήσεις από τον κ. Μυστακίδη όπως από τον κ. Σαββίδη;

«Προσπαθεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι απορρίπτουμε τον κ. Σαββίδη. Μπορεί να έρθουν και άλλοι επενδυτές αύριο – μεθαύριο. Ήρθε ένας επιχειρηματίας και είπε ότι έχει τα ίδια κεφάλαια και θέλει να κάνει το γήπεδο. Δεν θα του κλείσουμε την πόρτα. Του είπαμε για το τι προσφέρει ο Ιβάν Σαββίδης, ότι έχει το προβάδισμα. Που είναι το περίεργο;»

Ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε: «Δεν ζητήσαμε εγγυητική από τον κ. Σαββίδη, απλώς μία απόδειξη ότι υπάρχουν τα κεφάλαια για τη Νέα Τούμπα. Ένα από τα προβλήματα του μνημονίου της ΠΑΕ είναι ότι δεν υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες. Εμείς ζητάμε ένα proof of funds που θα υπάρχουν ημερομηνίες για το έργο».

Σε παρέμβαση του κατά τη διάρκεια ερώτησης δημοσιογράφου ο κ. Ησαιάδης, έκανε λόγο για απειλητικό mail που δέχθηκε όσον αφορά τη Νέα Τούμπα.

Ο κ. Κωνσταντινίδης πήρε και πάλι το λόγο, αναφέροντας: «Ζητήσαμε από τον κ.Σαββίδη να πάρουμε μία εγγυητική επιστολή με χρήματα εκπορεύομενα εκτός Ρωσίας, λόγω των γεωπολιτικών προβλημάτων, του πολέμου και τα κάπιταλ κοντρόλς που υπάρχουν».

Σε ερώτηση προς την κα Γιαννακοπούλου για το ηθικό προβάδισμα που δίνει ο ΑΣ ΠΑΟΚ στον Ιβάν Σαββίδη για τη νέα Τούμπα: «Θέμα εγγυητικής θα γίνει όταν πραγματοποιηθούν οι μελέτες. Όταν υπογράψαμε το 2012 την παραχώρηση της ΠΑΕ με τον κ.Σαββίδη είχαμε διαπραγματεύσεις για πάνω από μία εβδομάδα, πως τώρα για ένα τόσο μεγάλο έργο θα παρθούν αποφάσεις τόσο γρήγορα;

Ενώ με ανθρώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχουμε συζητήσει χιλιάδες φορές για τρέχοντα ζητήματα, κανένας δεν μου ζήτησε να δούμε μαζί το μνημόνιο συνεργασίας της Νέας Τούμπας, ένα τόσο φλέγον ζήτημα.

Δεν προχωράμε με κανέναν άλλον ενδιαφερόμενο, ακόμη και 10 να εμφανιστούν, πλην του κ.Σαββίδη. Πρέπει να καθίσουν οι δύο πλευρές και να διαπραγματευτούν τους όρους, τις ρήτρες, τις δεσμεύσεις, να αποδειχθεί η χρηματοοικονομική του δυνατότητα.

Χρειάζεται συνεργασία και σύμπνοια, δεν γίνεται να υπογραφεί ένα ιδιωτικό και μονομερώς συνταγμένο έγγραφο. Δεν γινόταν να υπογράψουμε εκείνη τη στιγμή το έγγραφο, είναι κάτι πολύ σημαντικό».

Όσον αφορά τα όσα έγιναν στη συνάντηση με την ΠΑΕ ο κ. Ησαϊάδης τόνισε: «Μας ζητήθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δια δακτύλου να υπογραφεί το μνημόνιο, αλλιώς είναι άρνηση».

Για τις αποζημιώσεις που έθεσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο μνημόνιο η κα Γιαννακοπούλου ανέφερε: «Ένα τέτοιο συμφωνητικό για ένα τέτοιο έργο, ιστορικής σημασίας, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο δημόσιου διαλόγου. Δεν μπορεί να δημοσιεύονται οι όροι αυτού του συμβολαίου, γιατί αποδυναμώνει διαπραγματευτικά και την ΠΑΕ και τον ΑΣ. Η έκταση που μας δίνεται από τη Νέα Τούμπα, μας… δένει τα χέρια».

Σε ερώτηση για το αν υπήρξαν συναντήσεις με τον τον κ. Σαββίδη και τον κ. Μυστακίδη, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη δήλωσε: «Έχω συναντηθεί προσωπικά με τον κ. Μυστακίδη. Δε ζήτησα καμία συνάντηση εγώ. Ο κ. Σαββίδης δεν ήταν εδώ εκείνη τη στιγμή. Ο κ. Μυστακίδης με κάλεσε σα νέο πρόεδρο. Δεν ήταν επιδίωξη μου».