Εργκίν Αταμάν ενόψει Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός: «Δεν παίζουμε PlayStation, είναι αδύνατο να αλλάξουμε σύστημα σε 2-3 εβδομάδες»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια στη “διαβολοβδομάδα” της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να κάνει λόγο για παιχνίδι “τελικό” κατά την αναχώρηση της ομάδας του για την Ισπανία.

Ο Εργκίν Αταμάν σημείωσε τις δυσκολίες της αναμέτρησης και την αξία της νίκης για τον Παναθηναϊκό, αλλά τόνισε ότι η ομάδα του δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια της στη σεζόν.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

Για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα: «Είναι ένα πολύ σημαντικό ματς για εμάς. Φυσικά, και τα άλλα ματς, τα τελευταία τρία ματς της σεζόν είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Είμαστε στους ίδιους πόντους με την Μπαρτσελόνα τώρα, με 20 νίκες. Η νοοτροπία μας είναι αυτή, στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ μας κέρδισαν, οπότε αν αξίζουμε να έχουμε καλή θέση στην βαθμολογία πρέπει να τους κερδίσουμε εκεί. Αυτή είναι η νοοτροπία μας. Αν δεν κερδίσουμε αυτά τα ματς, δεν αξίζουμε να έχουμε καλή θέση στην βαθμολογία και θα ρισκάρουμε να χάσουμε τα πλέι οφ. Αυτή είναι η πραγματικότητα για εμάς. Είναι καλή ομάδα, η Μπαρτσελόνα έχει έμπειρους παίκτες. Όλοι ξέρουν πως ο Πάντερ είναι εξαιρετικός σκόρερ, θα είναι σημαντική η άμυνα που θα παίξουμε πάνω του. Αλλά ο Κλάιμπερν κάνει τρομερή σεζόν, ο Σενγκέλια, ο Βέσελι, ο Ερνανγκόμεθ, έχουν καλό ρόστερ. Όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε πως είναι τελικός. Για εμάς είναι σαν το Final-4. Πρέπει να κερδίσουμε αυτά τα ματς για να πάμε στα play-offs και το Final-4».

Για το ποιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στους «μπλαουγκράνα»: «Τίποτα σημαντικό. Καλή άμυνα, όπως πάντα. Να σταματήσουμε τον Σενγκέλια στο low-post, τον Πάντερ στο σκοράρισμα. Από την άλλη, θα είναι σημαντική η απόδοση των παικτών. Στο τελευταίο ματς κόντρα στην Χάποελ παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ αλλά χάσαμε όλα τα ελεύθερα σουτ. Το να βάλουμε αυτά τα σουτ θα είναι σημαντικό».

Για τους Γκραντ και Ρογκαβόπουλο: «Ο Γκραντ προσπάθησε χθες στην προπόνηση, δεν ήταν άσχημα. Ο Ρογκαβόπουλος δεν θα παίξει. Ο Τζέριαν θα προσπαθήσει απόψε και στην Μπαρτσελόνα στην προπόνηση. Αύριο το πρωί θα αποφασιστεί αν μπορεί να παίξει κανονικά. Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος είναι ακόμα τραυματίες, δεν θα είναι στο ρόστερ».

Για το αν μπορεί να αλλάξει πράγματα στην άμυνα με τρία ματς να απομένουν για την regular season: «Δεν παίζουμε PlayStation. Πρέπει να είσαι έτοιμος για όλες τις καταστάσεις. Είναι αδύνατο να αλλάξουμε το σύστημα σε 2-3 εβδομάδες. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σε αυτά τα ματς με το καθιερωμένο σύστημά μας».