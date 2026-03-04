Εργκίν Αταμάν: Ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή στον κόουτς του Παναθηναϊκού από την Euroleague

Η Euroleague γνωστοποίησε τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση της 29ης αγωνιστικής, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην υπόθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκός, ο οποίος αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης απέναντι στην Παρί για διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές, τιμωρήθηκε με πρόστιμο και ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής. Ωστόσο, η τιμωρία του αποκλεισμού του Εργκίν Αταμάν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση επανάληψης αντίστοιχης παράβασης εντός της σεζόν 2025-26.

Ο Εργκίν Αταμάν θα είναι κανονικά παρών στον πάγκο του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (06.03.2026, 21:15). Αν, ωστόσο, υπάρξει προσεχώς άλλη ανάλογη συμπεριφορά του, τότε θα ενεργοποιηθεί η ποινή και θα απουσιάζει από τον πάγκο στο παιχνίδι που ακολουθεί.

Αναλυτικά:

«Ο Έργκιν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ και αποκλεισμό από έναν αγώνα για τη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR Αθηνών – Paris Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Η ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα αναστέλλεται υπό όρους, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κειμένου Κανονισμών, και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο κ. Αταμάν διαπράξει νέα παρόμοια παράβαση κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26».