Ερνανγκόμεθ ενόψει του Ελλάδα – Ισπανία: Παίζω στο σπίτι μου, αλλά θα φοράω κόκκινα και εκεί αυτό το χρώμα απαγορεύεται

Η Εθνική μπάσκετ υποδέχεται την Ισπανία στο “T-Center” (31.08.2026, 19:00) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση του γκρουπ και στις εναπομείνασες πέντε αγωνιστικές θα χρειαστεί το απόλυτο για να βρεθεί στη Ντόχα, το επόμενο καλοκαίρι. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού και της “Ισπανίας”ρόχα”, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, θα βρεθεί ξαφνικά να είναι φιλοξενούμενος στο “T-Center” και παραδέχθηκε πως νιώθει λίγο παράξενα με αυτή τη συνθήκη.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα κληθεί να παίξει κόντρα στην Εθνική μπάσκετ στο “σπίτι” του -όπως το χαρακτήρισε στις δηλώσεις του- ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι είναι λίγο παράξενο για εκείνον διότι θα φοράει κόκκινα σε μια έδρα όπου το χρώμα αυτό… απαγορεύεται!

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«Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, αλλά και σημαντικό. Και οι δύο ομάδες χρειαζόμαστε τη νίκη. Πηγαίνουμε ορεξάτοι για τη νίκη. Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για εμένα, γιατί παίζω σπίτι μου, αλλά λίγο διαφορετικό γιατί τώρα θα φοράω κόκκινα κι εκεί το κόκκινο απαγορεύεται. Πρέπει να το απολαύσουμε. Θα παλέψω και θα κάνω τα πάντα για αυτή τη φανέλα (σσ. της Ισπανίας), όπως πάντα. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα λάθη από το προηγούμενο παιχνίδι και οι νέοι θα συνεχίσουν τα μαθαίνουν.

@juanchiviris41 afronta este lunes un partido Mpara él con #LaFamilia en Atenas 🇬🇷



"Venimos con hambre de victoria"#SomosEquipo pic.twitter.com/xRPYuc0D3W — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 30, 2026

Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τις προάλλες, αλλά δεν τα καταφέραμε. Πρέπει να βελτιωθούμε και να μάθουμε από τα λάθη μας. Είναι μακρύς ο δρόμος. Αυτό που μου άρεσε από εκείνο το παιχνίδι είναι ότι οι νεαροί παίκτες πάλεψαν κι αυτό δείχνει ότι θέλουν να μάθουν και να είναι ανταγωνιστικοί. Θα κάνουν πολλές ήττες στο μέλλον, όλοι μας έχουμε κακά παιχνίδι, αλλά πρέπει να μαθαίνουμε από αυτά και να βάζουμε ως στόχο τη νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χουάντσο.