ESPN: «Κορυφαίος κάτω των 25 στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο»

Το ESPN δημοσίευσε τους 25 κορυφαίους κάτω των 25, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας. Ο Έλληνας φόργουορντ πραγματοποιεί τρομερή σεζόν, οδηγώντας τους Μπακς από νίκη σε νίκη.

Τον Αντετοκούνμπο ακολουθούν οι: Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς), Νίκολα Γιόκιτς (Νάγγετς), Καρλ-Άντονι Τάουνς (Τίμπεργουλβς), Μπεν Σίμονς (Σίξερς), Λούκα Ντόντσιτς (Μάβερικς), Ντόνοβαν Μίτσελ (Τζαζ), Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς), Ντι’ Άαρον Φοξ (Κινγκς) και Ντέβιν Μπούκερ (Σανς).

Την 25άδα συμπληρώνουν οι: Κρίσταπς Πορζίνγκις, Πασκάλ Σιάκαμ, Ντ’ Άντζελο Ράσελ, Λάουρι Μάρκανεν, Κλιντ Καπέλα, Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ, Τζαμάλ Μάρεϊ, ΝτιΆντρε Έιτον, Τζον Κόλινς, Γιουσούφ Νούρκιτς, Μάρβιν Μπάγκλεϊ, Καρίς ΛεΒέρτ, Κάιλ Κούζμα, Λόνζο Μπολ, Τζέιλεν Μπράουν.

