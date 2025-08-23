Εθνική Ελλάδας μπάσκετ: Κόπηκαν Χουγκάζ και Μπαζίνας, 13 παίκτες για 12 θέσεις στο Eurobasket 2025

H Εθνική Ελλάδας μπάσκετ μετράει αντίστροφα για το Eurobasket 2025, με τον Βασίλη Σπανούλη να καλείται να ανακοινώσει τις επόμενες ώρες την τελική δωδεκάδα της γαλανόλευκης.

Το ρόστερ της Εθνικής Ελλάδας για το Eurobasket 2025 θα γίνει γνωστό μετά το τέλος του κυριακάτικου (24/8/2025, 20:00) φιλικού με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ, με τον Βασίλη Σπανούλη να αφήνει εκτός τους Χουγκάζ και Μπαζίνα και να έχει πλέον 13 παίκτες στη διάθεσή του.

Οι 11 από τις 12 θέσεις του γαλανόλευκου ρόστερ έχουν ουσιαστικά “κλειδώσει”, με τον Βασίλη Σπανούλη να καλείται να αποφασίσει για τον τελευταία θέση, η οποία θα δοθεί είτε στον Σαμοντούροφ είτε στον Ζούγρη.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού μοιάζει να έχει ένα προβάδισμα, έχοντας εξαιρετική παρουσία στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας της γαλανόλευκης, ωστόσο η τελική απόφαση ανήκει στον ομοσπονδιακό τεχνικό.