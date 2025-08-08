Εθνική Ελλάδας μπάσκετ: Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Κύπρο η γαλανόλευκη

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ταξιδεύει στην Κύπρο για το ECOMMBX Cup χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αναχωρεί σήμερα (8/8/2025) για την Κύπρο, όπου θα συμμετάσχει στο ECOMMBX Cup ενόψει του Eurobasket 2025. Το Σάββατο (9/8) θα αντιμετωπίσει με τη Σερβία (20:30) και την Κυριακή (10/8) το Ισραήλ (20:30).

Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι τραυματίες Τολιόπουλος και Ζούγρης. Και οι τρεις τους θα μπουν κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων, όταν επιστρέψει η ομάδα από την Κύπρο.

Οι 16 παίκτες της αποστολής: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Νάσος Μπαζινας.