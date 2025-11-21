Εθνική Ελλάδας: Στην 3η θέση των power rankings των ευρωπαϊκών προκριματικών του Mundobasket

Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται στη μάχη της πρόκρισης στο Mundobasket του 2027 και η FIBA την τοποθέτησε στην 3η θέση των power rankings των ευρωπαϊκών προκριματικών.

Η πρώτη τριάδα είναι αυτή που πήρε τα τρία μετάλλια του Eurobasket, με την Εθνική Ελλάδας να είναι πίσω από Γερμανία και Τουρκία. Το Mundobasket του 2027 θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστές τις πρώτες κλήσεις του για τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία και η «επίσημη αγαπημένη» καλείται να καθαρίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Τον όμιλο συμπληρώνει το Μαυροβούνιο.

Οι 10 πρώτες ομάδες στα power rankings της FIBA

1. Γερμανία

2. Τουρκία

3. Ελλάδα

4. Σερβία

5. Γαλλία

6. Λιθουανία

7. Φινλανδία

8. Πολωνία

9. Σλοβενία

10. Γεωργία