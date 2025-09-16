Εθνική Ελλάδας: Τα «έσπασαν» στα μπουζούκια για το χάλκινο στο Eurobasket – Το συρτάκι του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το «Που ‘σαι Θανάση»

Τα «έσπασαν» και δικαιολογημένα οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας που επέστρεψαν νικητές στην πατρίδα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket. Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Σπανούλης και Κώστας Παπανικολάου δεν έκατσαν ούτε μια στιγμή.

Η Εθνική Ελλάδας απόλαυσε τον Θοδωρή Φέρρη, το βράδυ της Δευτέρας (15.09.2025) στο Ποσειδώνιο, γιορτάζοντας την μεγάλη επιστροφή της χώρας μας στο βάθρο του Eurobasket, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Όλοι ήταν εκεί για να απολαύσουν την μεγάλη νίκη τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Basketballmaniacs (@basketballmaniacs_)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μάλιστα πήρε το μικρόφωνο από τον τραγουδιστή τραγουδώντας το «Με το στόμα γεμάτο φιλιά». Ως απάντηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άρπαξε όσα πανέρια βρήκε μπροστά του και τον στόλισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Greek Freak μάλιστα χόρεψε και συρτάκι με τον πρόεδρο της ΕΟΚ και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@hellenicbf)

Όσον αφορά τον Βασίλη Σπανούλη, επικράτησε πανικός όταν ανέβηκε πάνω στην σκηνή.

Με τη σειρά του ο Θοδωρής Φέρρης τραγούδησε και το σύνθημα που ενώνει όλη την Ελλάδα «Ελλάς, ολέ ολέ, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ».