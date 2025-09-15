Εθνική μπάσκετ: Η υποδοχή των διεθνών στην Αθήνα μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket

Ακολούθησε ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου

«Ευχαριστούμε για την υποδοχή, πολύ όμορφα συναισθήματα βιώνουμε από χθες. Τα μηνύματα αγάπη που έχουμε πάρει, ακόμα και μετά την ήττα από την Τουρκία ήταν συγκινητικά. Η θετική τους σκέψη μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε με αυτή την επιτυχία να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων, να τους δώσαμε χαμόγελα και να κάνουμε τη νέα γενιά να αγαπήσουν το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα, ενιαίο και είναι υπό τη στέγη της Εθνικής. Ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».