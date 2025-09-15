Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: Η υποδοχή των διεθνών στην Αθήνα μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket

Στην Αθήνα οι «χάλκινοι» διεθνείς της Εθνικής Ελλάδας μετά την επιτυχία στη Λετονία, με την κατάκτηση του μεταλλίου μετά από 16 ολόκληρα χρόνια
Ο Σπανούλης στην άφιξη της Εθνικής Ελλάδας (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Σπανούλης στην άφιξη της Εθνικής Ελλάδας (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μετά τη μεγάλη τους επιτυχία στο Eurobasket, οι παίκτες της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας επέστρεψαν από τη Ρίγα της Λετονίας, με τα χάλκινα μετάλλια στο στήθος και αποθεώθηκαν στο αεροδρόμιο.

14:07 | 15.09.2025
14:25 | 15.09.2025
Καλό σας απόγευμα από το Newsit.gr
14:19 | 15.09.2025
Ολοκληρώθηκε η σύντομη εκδήλωση για την άφιξη της Εθνικής μπάσκετ!
14:18 | 15.09.2025

Δεν θα υπάρξουν άλλες δηλώσεις από την Εθνική Ομάδα, καθώς ζητήθηκε να φύγουν νωρίς οι παίκτες για να ξεκουραστούν.

14:17 | 15.09.2025

14:13 | 15.09.2025
Ακολούθησε ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου

«Ευχαριστούμε για την υποδοχή, πολύ όμορφα συναισθήματα βιώνουμε από χθες. Τα μηνύματα αγάπη που έχουμε πάρει, ακόμα και μετά την ήττα από την Τουρκία ήταν συγκινητικά. Η θετική τους σκέψη μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε με αυτή την επιτυχία να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων, να τους δώσαμε χαμόγελα και να κάνουμε τη νέα γενιά να αγαπήσουν το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα, ενιαίο και είναι υπό τη στέγη της Εθνικής. Ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».

14:10 | 15.09.2025
Πρώτος μίλησε ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης!

 «Πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά. Το άξιζε αυτή η γενιά. Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι αυτό το μετάλλιο να γυρίσει το μπάσκετ σε χρυσές εποχές».

14:06 | 15.09.2025
Ο Βασίλης Σπανούλης με τον Γιώργο Μαυρωτά
ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2025 / ΛΕΤΟΝΙΑ / ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
14:05 | 15.09.2025
Υπό τους ήχους του «Final Countdown» έφθασε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας
14:00 | 15.09.2025
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και οι συμπαίκτες του πήραν ανθοδέσμες στο αεροδρόμιο
ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2025 / ΛΕΤΟΝΙΑ / ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
14:00 | 15.09.2025
Τιμητικές πλακέτες περιμένουν του Έλληνες διεθνείς στο αεροδρόμιο
14:00 | 15.09.2025
Έφθασε στην Αθήνα η Εθνική Ελλάδας!
13:59 | 15.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την άφιξη της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας στην Αθήνα, ως θριαμβεύτρια από το Eurobasket της Λετονίας.

13:57 | 15.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo