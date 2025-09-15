Εθνική μπάσκετ: Η υποδοχή των διεθνών στην Αθήνα μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket

Μετά τη μεγάλη τους επιτυχία στο Eurobasket, οι παίκτες της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας επέστρεψαν από τη Ρίγα της Λετονίας, με τα χάλκινα μετάλλια στο στήθος και αποθεώθηκαν στο αεροδρόμιο.
Δεν θα υπάρξουν άλλες δηλώσεις από την Εθνική Ομάδα, καθώς ζητήθηκε να φύγουν νωρίς οι παίκτες για να ξεκουραστούν.
«Ευχαριστούμε για την υποδοχή, πολύ όμορφα συναισθήματα βιώνουμε από χθες. Τα μηνύματα αγάπη που έχουμε πάρει, ακόμα και μετά την ήττα από την Τουρκία ήταν συγκινητικά. Η θετική τους σκέψη μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε με αυτή την επιτυχία να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων, να τους δώσαμε χαμόγελα και να κάνουμε τη νέα γενιά να αγαπήσουν το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα, ενιαίο και είναι υπό τη στέγη της Εθνικής. Ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».
«Πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά. Το άξιζε αυτή η γενιά. Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι αυτό το μετάλλιο να γυρίσει το μπάσκετ σε χρυσές εποχές».
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την άφιξη της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας στην Αθήνα, ως θριαμβεύτρια από το Eurobasket της Λετονίας.
