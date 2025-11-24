Εθνική μπάσκετ: Ξεκίνησε την προετοιμασία της η γαλανόλευκη στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη άρχισε τη Δευτέρα (24.11.2025) η προετοιμασία της Εθνικής μπάσκετ των ανδρών, ενόψει του πρώτου προκριματικού “παράθυρου” για το FIBA World Cup 2027.

Την Πέμπτη (27.11.2025) η Εθνική μ[άσκετ θα αντιμετωπίσει στο “Αλεξάνδρειο” τη Ρουμανία (18.30) και την Κυριακή (30.11.2025) στο Πόρτο την Πορτογαλία (19.00).

Στην πρώτη προπόνηση της γαλανόλευκης έδωσαν το «παρών» οι 14 από τους 18 παίκτες που έχει καλέσει ο Βασίλης Σπανούλης και συγκεκριμένα οι, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ, Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος.

Αναμένεται η ενσωμάτωση στην ομάδα των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Euroleague.

Οι πρώτες προπονήσεις γίνονται υπό την επίβλεψη των Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Κώστα Χαραλαμπίδη, Κώστα Παπαδόπουλου και Κωνσταντίνου Ηλιάδη και του γυμναστή Παναγιώτη Ζάλογγου, ενώ και στο τεχνικό επιτελείο αναμένονται προσθήκες μετά την αγωνιστική στη Euroleague.