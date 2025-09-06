Εθνική ποδοσφαίρου: Αποθέωση για Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Κωνσταντίνο Καρέτσα – «Ο Μικρός Πρίγκιπας της Ελλάδας»

Με μία από τις πιο επιβλητικές και εντυπωσιακές εμφανίσεις της ιστορίας της, η εθνική ποδοσφαίρου νίκησε 5-1 τη Λευκορωσία στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της για τους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει καταφέρει να δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες, με όσα κάνει εντός αγωνιστικού χώρου και δέχεται τα κολακευτικά σχόλια όλων, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να… συγκεντρώνει τους προβολείς!

Η εθνική ποδοσφαίρου έφτασε σε μια άνετη νίκη μπροστά στο κοινό της στο «Γ. Καραϊσκάκης» και περιμένει με ιδανική ψυχολογία το επόμενο, πολύ πιο δύσκολο ματς, με τη Δανία τη Δευτέρα (08.09.2025, 21:45) στο ίδιο γήπεδο, για να κάνει ένα ακόμα βήμα προς το Μουντιάλ της Αμερικής.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο αρχιτέκτονας αυτού του οικοδομήματος, έγινε δέκτης αποθεωτικών σχολίων στην πατρίδα του. Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος της “Mozzartsport” για τη νίκη της Εθνικής ποδοσφαίρου.

“Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έφτιαξε μια Ελλάδα που παίζει ποδόσφαιρο να γλύφεις τα δάκτυλά σου”. Μάλιστα, στο κείμενο τονίζεται ότι πλέον η Εθνική μας δεν είναι μια ομάδα που παίζει “κλειστά” με αμυντικό προσανατολισμό, αλλά ελεύθερα και με διάθεση να παίξει ωραίο επιθετικό ποδόσφαιρο.

Την ίδια στιγμή, ένα από τα… πρώτα βιολιά της ομάδας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους πάντες, με την επίδραση που έχει στην ομάδα και με τον τρόπο που κάνει… άνω – κάτω τις αντίπαλες άμυνες.

Τα αποθεωτικά σχόλιο για τον 17χρονο εξτρέμ, σε επίσημους λογαριασμούς στο “Χ”, συνεχίστηκαν και μετά το γκολ και την ασίστ που είχε στο Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1.

“Γκολ και ασίστ. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι μόλις 17”, ανέφερε στο σχόλιό της η UEFA, συνοδεύοντας το με φωτογραφία του νεαρού μεσοεπιθετικού από πανηγυρικό στιγμιότυπο.

“Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδας αυτή τη στιγμη” σχολίασε το “Eurofoot” παραθέτοντας και κάποια στατιστικά, με όσα έκανε ο Καρέτσας κόντρα στη Λευκορωσία.

“Γαμ… απίστευτος” σχολίασε το “Rising Stars Xl” για τον 17χρονο Έλληνα, την ώρα που το “Football Wonderkids” ανέφερε: “Μέρος ενός απίστευτα ταλαντούχου μέλλοντος του ελληνικού ποδοσφαίρου!”





• MOTM

• 1 GOAL

• 1 ASSIST

• MOST SUCCESSFUL TAKE-ONS (4)

• MOST TACKLES (3)

• MOST DUELS WON (9)



pic.twitter.com/pmqFzU0n1o — Rising Stars XI (@RisingStarXI) September 5, 2025

“17 ΕΤΩΝ. Συναγερμός, το μέτωπό του γράφει θαυματουργό παιδί. Από τότε που επέλεξε την Ελλάδα αντί για το Βέλγιο έχει ήδη σκοράρει 3 γκολ σε 4 συμμετοχές με την Εθνική” ανέφερε από μεριάς του το “GoalPoint”, για να ακολουθήσει το “Ma Pro League” και να τονίσει: “Ο Μικρός Πρίγκιπας της Ελλάδας, Κωνσταντίνας Καρέτσας, σκοράρει μετά από 3 λεπτά αγώνα εναντίον της Λευκορωσίας”.