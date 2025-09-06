Εθνική ποδοσφαίρου: Η ομιλία Μπακασέτα πριν την «πεντάρα» της Ελλάδας και η εικόνα της Παναγίας στα χέρια του Μάνταλου

Η Εθνική ποδοσφαίρου ξεκίνησε εντυπωσιακά την πορεία της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, διαλύοντας τη Λευκορωσία με 5-1 στο “Καραϊσκάκης” και πλέον βρίσκεται σε θέση ισχύος στον 3ο προκριματικό όμιλο, μετά και το 0-0 στο Δανία – Σκωτία. Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Τάσος Μπακασέτας έδωσε μια εμψυχωτική ομιλία στα αποδυτήρια, εμπνέοντας τους διεθνείς.

“Πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Τα είπαμε όλα, τα ξεκαθαρίσαμε παιδιά. Έχουμε το πλάνο μας και το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα είναι να έχουμε υπομονή. Ψυχραιμία στο παιχνίδι μας, ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και από το πρώτο λεπτό να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Συγκεντρωμένοι και με αυτοπεποίθηση να πάρουμε τον κόσμο με εμάς. Πάμε, πάμε…”, ανέφερε ο Τάσος Μπακασέτας, με στόχο να εμψυχώσει τους παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου.

Στο πλάι του, βρισκόταν ο έτερος πιο παλιός παίκτης της Εθνικής, Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του την εικόνα της Παναγίας, την ώρα της ομιλίας του Μπακασέτα.

“Όλα ξεκινούν από την καρδιά” αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΠΟ, σχολιάζοντας το video που πόσταρε στα social media.