Εθνική ποδοσφαίρου: Μένει εκτός τελικά ο Γιάννης Μιχαηλίδης λόγω τραυματισμού

Ακυρώθηκε η κλήση του στην Εθνική Ελλάδας μετά τον τραυματισμό του στην προπόνηση του ΠΑΟΚ
Ο Μιχαηλίδης
Ο Μιχαηλίδης σε αγώνα της Εθνικής Ελλάδας / EUROKINISSI

Διπλά άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Μιχαηλίδης, αφού ένας τραυματισμός στην προπόνηση του ΠΑΟΚ θα του στερήσει τη συμμετοχή τόσο από την τελευταία αγωνιστική της Super League, όσο και από τα φιλικά της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης είχε αποτελέσει την τελευταία κλήση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας κόντρα σε Παραγουάη και Ουγγαρία, αλλά μία ενόχληση στο γόνατο, δεν θα του επιτρέψει να βοηθήσει τη “γαλανόλευκη” και έτσι, δεν θα βρεθεί στην αποστολή της ομάδας για τα ματς του Μαρτίου.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι.

Αθλητικά
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
101
74
70
65
