Εθνική ποδοσφαίρου: Το δύσκολο Nations League που έχει μπροστά με φόντο το Euro 2028

Ο στόχος της συμμετοχής στα τελικά του Μουντιάλ 2026 χάθηκε για την Εθνική ποδοσφαίρου, η οποία επικεντρώνεται στη νέα της μεγάλη πρόκληση. Η Ελλάδα έφερε 0-0 εκτός έδρας με τη Λευκορωσία, στο φινάλε των προκριματικών του παγκοσμίου Κυπέλλου και κοιτάζει πλέον την έναρξη του Nations League, όπου και θα συμμετάσχει στη League A.

Μετά και τις «μάχες» της κόντρα στην Σκωτία, τον Μάρτιο του 2025, η Εθνική ποδοσφαίρου κατάφερε να προβιβαστεί στη League A του UEFA Nations League. Στην επόμενη διοργάνωση τη σεζόν 2026/27 θα βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ και ξέρει ήδη πως υπάρχουν 12 ομάδες με τις οποίες είναι πιθανό να κληρωθεί.

Σίγουρα θα αποφύγει τις Ουαλία, Τσεχία και Τουρκία, ενώ τα γκρουπ δυναμικότητας προέκυψαν από την κατάταξη των ομάδων στο Nations League 2024/25, στην οποία η Ελλάδα είναι 21η, έχοντας καταλάβει τη 2η θέση στον όμιλό της, στη League B, πίσω από την Αγγλία.

Οι πρώτοι από τα τέσσερα γκρουπ στο τέλος του πρωταθλήματος, περνούν στην τελική φάση, τύπου Final-4 με ημιτελικά και τελικό. Παράλληλα υπάρχει και η «δεύτερη ευκαιρία» ενόψει του Euro 2028 στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, με τα προκριματικά που έχει κάθε μεγάλη διοργάνωση.

Οι όμιλοι για την κλήρωση των ομίλων του Nations League A

1ος όμιλος: Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία

2ος όμιλος: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία

3ος όμιλος: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία

4ος όμιλος: Ουαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Τουρκία

*Η εθνική Ελλάδας θα κληρωθεί με μία ομάδα από κάθε όμιλο.

Η ημερομηνία της κλήρωσης δεν έχει γίνει γνωστή αλλά έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2026. Η League Phase της διοργάνωσης θα εκκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου και οι όμιλοι θα ολοκληρωθούν στις 11 Νοεμβρίου.

1η με 4η αγωνιστική θα διεξαχθεί στο διάστημα 23/09 με 5/10 του 2026

5η με 6η αγωνιστική θα διεξαχθεί στο διάστημα 11 με 16/11 του 2026

Τα προημιτελικά της Leagua A του Natiopns League, και τα playoffs A/B – B/C θα πραγματοποιηθούν στις 25-30 Μαρτίου του 2027. Οι τελικοί τουρνουά θα γίνουν στις 7-15 Ιουνίου του 2027.

Το Nations League συνδέεται με το Euro

Όπως συνηθίζεται το Nations League συνδέεται και με το Euro 2028. Οι καλύτεροι (βάσει ranking) νικητές των ομίλων του Nations League (που δεν θα έχουν πάρει εισιτήριο μέσω των προκριματικών) θα αγωνιστούν στα playoffs του Μαρτίου του 2028.

Ο αριθμός των ομάδων, θα εξαρτηθεί από το πόσες διοργανώτριες χώρες (Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία) θα πάρουν απευθείας “εισιτήριο” για το Eurο. Θυμίζουμε πως οι δύο καλύτερες διοργανώτριες χώρες που δεν έχουν προκριθεί θα παίξουν στα playoffs.

Εάν καλυφθούν οι δύο θέσεις στα playoffs θα αγωνιστούν οκτώ ομάδες (4 ή 6 από το Nations League). Εάν καλυφθεί μία θέση τότε θα παίξουν στα playoffs 12 ομάδες (8 ή 9 από το Nations League), ενώ αν οι διοργανώτριες χώρες δεν καλύψουν θέση, τότε οκτώ ομάδες θα κοντραριστούν στα playoffs (4 από το Nations League).

Πώς επηρεάζει η πορεία της Εθνικής στο Nations League τη μοίρα της στα προκριματικά του Euro

H Εθνική ποδοσφαίρου έχει και ένα σημαντικό κίνητρο, για να διακριθεί στο Nations League, καθώς μέσα από αυτό θα προκύψουν τα γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028.

Εάν η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τερματίσει από 1η έως 3η στο γκρουπ της, τότε θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro.

Εάν από την άλλη μεριά η Ελλάδα τερματίσει τελευταία, τότε θα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και θα έχει ένα μεγαθήριο στον όμιλό της, στην προσπάθεια για επιστροφή σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Το θετικό για την ελληνική ομάδα είναι πως δεν μπορεί να “πέσει” χαμηλότερα από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, κάτι που κέρδισε με τη μεγάλη νίκη επί της Σκωτίας στο Χάμπντεν Παρκ και την άνοδό της στη League A του Nations League.

Σχετικά με τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro:

A’ γκρουπ: Οι ομάδες της League A που θα τερματίσουν από πρώτες έως τρίτες στο γκρουπ του Nations League

Β’ γκρουπ: Οι ομάδες της League A που θα τερματίσουν τέταρτες στο γκρουπ του Nations League και οι ομάδες της League B που θα τερματίσουν πρώτες ή δεύτερες στο γκρουπ τους

Γ’ γκρουπ: Οι ομάδες της League B που θα τερματίσουν τρίτες ή τέταρτες στο γκρουπ του Nations League και οι ομάδες της League C που θα τερματίσουν πρώτες στο γκρουπ τους

Δ’ γκρουπ: Οι ομάδες της League C που θα τερματίσουν από δεύτερες έως τέταρτες στο γκρουπ του Nations League

Ε’ γκρουπ: Οι ομάδες της League D

Θυμίζουμε πως οι νικητές του κάθε ομίλου του Nations League κερδίζουν μια δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στο Euro 2028 εάν δεν τα καταφέρουν μέσω των προκριματικών.