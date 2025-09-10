Eurobasket 2025: Αποθέωση για τους παίκτες της Εθνικής στο ξενοδοχείο από τους Έλληνες φιλάθλους

Η Εθνική Ανδρών μετά από 16 χρόνια βρίσκεται και πάλι σε ημιτελικά Eurobasket με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να γνωρίζουν την αποθέωση κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο.

Μετά τον θρίαμβο επί της Λιθουανίας το κλίμα στις τάξεις της Εθνικής Ανδρών ήταν πανηγυρικό. Και μετά την αποθέωση στο γήπεδο για τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ανάλογο σκηνικό επικράτησε και στο ξενοδοχείο όταν έφτασε η αποστολή.

Οι Έλληνες φίλαθλοι που έχουν ταξιδέψει στη Ρίγα της Λετονίας παρά το προχωρημένο της ώρας έσπευσαν στο ξενοδοχείο. Την ώρα που οι διεθνείς κατέβαιναν από το πούλμαν ο κόσμος ήταν και πάλι στο πλευρό τους όπως σε όλους τους αγώνες στο Eurobasket.

Στον ημιτελικό οι διεθνείς θα αντιμετωπίσουν την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν με στόχο της πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2005.

Να σημειωθεί ότι ετοιμάζεται εκστρατεία από τους Έλληνες φιλάθλους για τον ημιτελικό με την Τουρκία και αναμένεται να βρίσκονται πολλοί περισσότεροι στο πλευρό της σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.