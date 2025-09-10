Συμβαίνει τώρα:
Eurobasket 2025: Απόβαση Ελλήνων στη Ρίγα – Πάνω από 1.000 εξασφαλισμένα εισιτήρια

Μπαίνει πτήση τσάρτερ προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι φίλαθλοι της «γαλανόλευκης»
Οι φίλαθλοι της Εθνικής μπάσκετ
Οι φίλαθλοι της Εθνικής μπάσκετ / EUROKINISSI

Η Εθνική μπάσκετ θα έχει δυναμική ελληνική υποστήριξη στη Ρίγα στον ημιτελικό απέναντι στην Τουρκία (Παρασκευή 12/9/25, 17:00) καθώς ήδη 1.000 άτομα έχουν «κλείσει» εισιτήρια με πτήση τσάρτερ για την αναμέτρηση του Eurobasket.

Στο στρατόπεδο της Εθνικής μπάσκετ επικρατεί παροξυσμός, με το νούμερο των θεατών που θα δώσουν το παρών στην αναμέτρηση να αναμένεται να αυξηθεί. Ήδη από τις αεροπορικές εταιρίες έχει προγραμματιστεί πτήση τσάρτερ από Ελλάδα προς την πρωτεύουσα της Λετονίας, τη Ρίγα, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να δει από κοντά τον ημιτελικό του Eurobasket.

Mάλιστα, δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν και άλλες διαθέσιμες πτήσεις, προκειμένου όσοι επιθυμούν να μπορέσουν να ταξιδέψουν στην Λετονία εκεί που διεξάγεται η τελική φάση του διοργάνωσης, για να στηρίξουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη η οποία διεκδικεί ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 16 χρόνια.

