Eurobasket 2025: H Εθνική μπάσκετ πέταξε για Κύπρο – Με χαμόγελα η αναχώρηση

Η αποστολή της Εθνικής μπάσκετ για την Κύπρο με αφορμή τη συμμετοχή της στο Eurobasket 2025, με την «γαλανόλευκη» να πετάει με προορισμό την Λάρνακα και από εκεί θα ταξιδέψει οδικώς για Λεμεσό.

Η Εθνική μπάσκετ θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (28/8/25, 21:30) την Ιταλία στην πρεμιέρα της στο Eurobasket, ενώ δυο ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα το Σάββατο (30/8/25, 18:15) η «γαλανόλευκη» θα τεθεί αντιμέτωπη με την Κύπρο.

Στόχος φυσικά για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι η κατάκτηση ενός μεταλλίου, με τον Βασίλη Σπανούλη να βρίσκεται για δεύτερη φορά σε μεγάλη διοργάνωση στον ελληνικό πάγκο, αφού είχαν προηγηθεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι.

Λίγο πριν από το ταξίδι της Εθνικής μπάσκετ για την Κύπρο, ο Κώστας Σλούκας δήλωσε πως στόχος είναι να υπάρξει ένα ανταγωνιστικό σύνολο, ενώ υπογράμμισε πως δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα εντός της ομάδας, αλλά αυτό δημιουργείται από άλλους.

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο χαρακτήρισε την ελληνική αποστολή ως υβρίδιο, τονίζοντας πως είναι ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην αποστολή για τη διοργάνωση.

Το ρόστερ της Ελλάδας για το Eurobasket 2025

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Βασίλης Τολιόπουλος

Δημήτρης Κατσίβελης

Ντίνος Μήτογλου

Κώστας Παπανικολάου

Κώστας Σλούκας

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Κώστας Αντετοκούνμπο

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Θάνασης Αντετοκούνμπο

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων

28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία

30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα

31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα

2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία

4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα