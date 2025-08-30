Αθλητικά

Eurobasket 2025: Ο Πετρούσεφ τιμωρήθηκε με τριετή αναστολή και πρόστιμο από τη FIBA για τη μπουνιά στο Πορτογαλία – Σερβία

Φτηνά γλίτωσε την απερισκεψία του ο πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού
Ο Πετρούσεφ κόντρα στην Πορτογαλία
Ο Πετρούσεφ κόντρα στην Πορτογαλία / REUTERS/Ints Kalnins

Η FIBA ανακοίνωσε την τιμωρία του Φίλιπ Πετρούσεφ για την αποβολή του με ντισκαλιφιέ στον αγώνα της Σερβίας με την Πορτογαλία για την δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket.

Ο πρώην ψηλός του Ολυμπιακού, Φίλιπ Πετρούσεφ, ξέφυγε στον αγώνα της Σερβίας με την Πορτογαλία για το Eurobasket, με τους διαιτητές να τον πετούν από νωρίς εκτός αγώνα, μετά την μπουνιά σε αντίπαλό του.

Ο Σέρβος φόργουορντ γλίτωσε μία βαριά ποινή, καθώς τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική, η οποία όμως έχει ανασταλτικό χαρακτήρα τριών ετών και πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

Αυτό σημαίνει ότι ο Πετρούσεφ θα αγωνιστεί κανονικά στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας του, με αντίπαλο τη Λετονία και εφόσον επαναλάβει αντίστοιχη πράξη σε βάθος τριετίας, τότε θα ενεργοποιηθεί η ποινή μίας αγωνιστικής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo