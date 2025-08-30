Eurobasket 2025: Ο Πετρούσεφ τιμωρήθηκε με τριετή αναστολή και πρόστιμο από τη FIBA για τη μπουνιά στο Πορτογαλία – Σερβία

Η FIBA ανακοίνωσε την τιμωρία του Φίλιπ Πετρούσεφ για την αποβολή του με ντισκαλιφιέ στον αγώνα της Σερβίας με την Πορτογαλία για την δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket.

Ο πρώην ψηλός του Ολυμπιακού, Φίλιπ Πετρούσεφ, ξέφυγε στον αγώνα της Σερβίας με την Πορτογαλία για το Eurobasket, με τους διαιτητές να τον πετούν από νωρίς εκτός αγώνα, μετά την μπουνιά σε αντίπαλό του.

Ο Σέρβος φόργουορντ γλίτωσε μία βαριά ποινή, καθώς τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική, η οποία όμως έχει ανασταλτικό χαρακτήρα τριών ετών και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Filip Petrusev has been ejected from Serbia vs Portugal.



The refs deemed this a “violent altercation”, and send Petrusev packing with the game still in the 1st quarter.



(via @klikclick191174)pic.twitter.com/6DfARxPhXI — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 29, 2025

Αυτό σημαίνει ότι ο Πετρούσεφ θα αγωνιστεί κανονικά στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας του, με αντίπαλο τη Λετονία και εφόσον επαναλάβει αντίστοιχη πράξη σε βάθος τριετίας, τότε θα ενεργοποιηθεί η ποινή μίας αγωνιστικής.