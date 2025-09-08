Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Eurobasket 2025: Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κόντεψε να γκρεμίσει πίνακα, βάζοντας το αυτοκόλλητο πρόκρισης της Εθνικής

Το πάθος ξεχειλίζει στους παίκτες της εθνικής και φαίνεται σε όλες τους τις κινήσεις
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σε ματς της Εθνικής μπάσκετ (ΦΩΤΟ REUTERS
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σε ματς της Εθνικής μπάσκετ (ΦΩΤΟ REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Μπορεί να μην κατάφερε να κάνει πολλά κόντρα στο Ισραήλ, αλλά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν αυτός που ανέλαβε να “ανακοινώσει’ την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στους “8” του Eurobasket 2025.

Όπως είδαμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, μετά την ολοκλήρωση των ματς των “16” του Eurobasket 2025, ένας παίκτης της νικήτριας ομάδας έβαζε σε έναν πίνακα στη Riga Arena, ένα αυτοκόλλητο με το εθνόσημο της ομάδας που έπαιρνε την πρόκριση. Ο τελευταίος χρονικά αγώνας της φάσης των “16” ήταν το Ελλάδα – Ισραήλ, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να αναλαμβάνει αυτό το ρόλο.

Με αποφασιστική κίνηση, ο Έλληνας φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς τοποθέτησε με πάθος το έμβλημα της Εθνικής -κάνοντας ζευγάρι με αυτό της Λιθουανίας- στέλνοντας το μήνυμα ότι η “γαλανόλευκη” είναι έτοιμη για τη “μάχη” που υπάρχει μπροστά της

Ελλάδα και Λιθουανία θα συγκρουστούν το βράδυ της Τρίτης (09.09.2025, 21:00, newsit.gr), με μοναδικό στόχο το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIBA EuroBasket (@eurobasket)

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

9 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Πολωνία 17:00

Λιθουανία – Ελλάδα 21:00

10 Σεπτεμβρίου

Φινλανδία – Γεωργία 17:00

Γερμανία – Σλοβενία 21:00

Ημιτελικοί / 12 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία/Ελλάδα – Τουρκία/Πολωνία

Γερμανία/Σλοβενία – Φινλανδία/Γεωργία

Τελικοί /14 Σεπτεμβρίου

17:00 Μικρός Τελικός

21:00 Τελικός

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo