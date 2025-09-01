Eurobasket 2025: Οι ομάδες που έχουν προκριθεί ήδη στους «16»

Μετά την ολοκλήρωση τις τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Eurobasket 2025, υπάρχουν ομάδες που έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο στην επόμενη φάση, μεταξύ αυτών και η Εθνική Μπάσκετ της Ελλάδας.

Συνολικά έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 έξι ομάδες, με την Εθνική μπάσκετ της χώρας μας να είναι μία από αυτές. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει το απόλυτο νικών στις τρεις πρώτες αναμετρήσεις, κόντρα σε Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία.

Στην τελική φάση της Ρίγας, θα βρεθούν, επίσης, η Τουρκία των Αταμάν, Οσμάν και Γιούρτσεβεν και η Σερβία από τον πρώτο όμιλο. Από το δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης, έχουν ήδη προκριθεί οι Γερμανία και Φινλανδία, ενώ και η Πολωνία έχει το απόλυτο νικών και θα βρεθεί στα νοκ άουτ.

Βέβαια, παρότι αυτές οι ομάδες έχουν ήδη προκριθεί, το ενδιαφέρον τους παραμένει υψηλό, καθώς επιθυμούν να ολοκληρώσουν όσο πιο ψηλά γίνεται στην κατάταξη του ομίλου τους, για να έχουν πιο βατό δρόμο για το κυνήγι του μεταλλίου.