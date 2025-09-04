Eurobasket 2025: Πως η Εθνική αποφεύγει Σερβία και Γερμανία, πότε θα αντιμετωπίσει την Τουρκία – Τα σενάρια και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Σε περίπτωση που η Εθνική μπάσκετ κερδίσει την Ισπανία (21:30, ΕΡΤ Νews, live από το Νewsit.gr) τότε η «γαλανόλευκη» θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο, αποφεύγοντας Γερμανία και Σερβία μέχρι τον τελικό. Αναλυτικά τα πιθανά σενάρια πρόκρισης στο Eurobasket.

Για την Εθνική μπάσκετ πολλά ξεκαθάρισαν, μετά την σπουδαία νίκη της Τουρκίας με 95-90 απέναντι στην Σερβία, με την Τουρκία να φέρνει νέα δεδομένα στο Eurobasket. Και αυτό διότι η Τουρκία κατέκτησε την πρώτη θέση, με τους Σέρβους να τερματίζουν ως 2οι. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καταφέρει και τερματίσει πρώτο στον όμιλό του, τα δυο μεγάλα φαβορί του τουρνουά (Σερβία, Γερμανία) θα μπορεί να τα συναντήσει μονάχα στον τελικό.

Με την ολοκλήρωση των πρώτων ομίλων μάλιστα, έχουν γίνει γνωστά ήδη τα τέσσερα από τα οκτώ ζευγάρια της φάσης των «16», με την Εθνική μας ομάδας ωστόσο να μη γνωρίζει ακόμα ποια ομάδα θα συναντήσει, καθώς απομένει να φανεί σε ποια θέση θα τερματίσει στον δικό της όμιλο.

Το σενάριο της πρωτιάς και τα οφέλη

Αν η Εθνική Ελλάδος νικήσει την Ισπανία στη Λεμεσό και φτάσει στον στόχο της, δηλαδή την πρωτιά του ομίλου, τότε η «γαλανόλευκη» στους «16» θα αντιμετωπίσει τον 4ο του Δ’ Ομίλου (πιθανότατα τον ηττημένο του αγώνα Σλοβενία – Ισραήλ).

Στα προημιτελικά, αντίπαλος θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Λιθουανία – Λετονία, με την πρώτη να αγωνίζεται χωρίς τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις ο οποίος είναι τραυματίας.

Στα ημιτελικά, η Εθνίκη μπάσκετ θα κοντραριστεί με την Τουρκία, εφόσον το σύνολο του Εργκίν Αταμάν καταφέρει να φτάσει μέχρι την τετράδα του Eurobasket, ενώ εάν η χώρα μας προκριθεί στον τελικό, τότε για την πρώτη θέση είναι πιθανό να αντιμετωπίσει είτε την Σερβία, είτε την Γερμανία.

Τα σενάρια κατάταξης της Ελλάδας

Η Εθνική έχει ρεκόρ 3-1 και όλα εξαρτώνται από το αποτέλεσμα του αγώνα με την Ισπανία, αλλά και από τα υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου.

Αν νικήσει την Ισπανία, ανεξαρτήτως των υπόλοιπων αποτελεσμάτων θα τερματίσει πρώτη.

Αν χάσει από την Ισπανία με έως 27 πόντους διαφορά, ενώ ταυτόχρονα η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία νικήσει τη Βοσνία, θα βγει δεύτερη.

Αν χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει τη Γεωργία, τότε η Ελλάδα θα τερματίσει τέταρτη. Το ίδιο θα συμβεί και σε περίπτωση που η χώρα μας χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία χάσει από την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει τη Γεωργία

Τα ζευγάρια των «16» μέχρι στιγμής

Οι αγώνες της φάσης των «16» ξεκινούν το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια είναι:

Τουρκία – Σουηδία (12:00)

Γερμανία – Πορτογαλία (15:15)

Λιθουανία – Λετονία (18:30)

Σερβία – Φινλανδία (21:45)

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής

1 Ελλάδα 3-1

2 Ιταλία 3-1

3 Ισπανία 2-2

4 Βοσνία/Ερζ. 2-2

5 Γεωργία 2-2

6 Κύπρος 0-4